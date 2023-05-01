योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए

शिल्पा शेट्टी के जरिए किए गए योग पोज का नाम बद्धा मलासन है, जिसे अंग्रेजी में बाउंड गार्लैंड पोज कहते हैं. इसमें हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटकर बंधी हुई स्थिति बनाई जाती है, यह कूल्हों को खोलने, रीढ़ को मजबूत करने और पाचन अंगों की मालिश करने के लिए बहुत उपयोगी है.