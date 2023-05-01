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योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए

क्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती रही है. योग को लेकर वह काफी संजीदा रहती है ऐसे में इस बार उन्होंने अपने फैंस को एक ऐसा चैंलेज दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है.

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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी जोर देती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी इसे अपनाने के लिए हौसला बढ़ाती रहती हैं.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    सोमवार को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को फिर से एक बार योगा के प्रति मोटिवेट करने के साथ उन्हें चैलेंज दे डाला.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    योगा क्वीन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की. इसमें वे बद्ध मलासना करती नजर आ रही हैं.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    फैंस को फिट रहने का चैलेंज देते हुए उन्होंने शेयर वीडियो में लिखा कि अगर ये करने में मुश्किल लग रही है तो समझो आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है और अगर आसान लग रहा है तो करके देखो, क्योंकि ये आसान नहीं है.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    शिल्पा ने आगे लिखा कि अब सैक्रोइलियक जॉइंट, पेल्विक मसल्स,घुटनों और टखनों की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने का समय है. देखते हैं कितने लोग यह चैलेंज ले पाते हैं.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    शिल्पा शेट्टी के जरिए किए गए योग पोज का नाम बद्धा मलासन है, जिसे अंग्रेजी में बाउंड गार्लैंड पोज कहते हैं. इसमें हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटकर बंधी हुई स्थिति बनाई जाती है, यह कूल्हों को खोलने, रीढ़ को मजबूत करने और पाचन अंगों की मालिश करने के लिए बहुत उपयोगी है.
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    योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
    एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में फिल्म 'केडी - द डेविल' में नजर आईं थी. फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज किया गया था.
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