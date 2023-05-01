योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइए
क्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती रही है. योग को लेकर वह काफी संजीदा रहती है ऐसे में इस बार उन्होंने अपने फैंस को एक ऐसा चैंलेज दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है.
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योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइएफैंस को फिट रहने का चैलेंज देते हुए उन्होंने शेयर वीडियो में लिखा कि अगर ये करने में मुश्किल लग रही है तो समझो आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है और अगर आसान लग रहा है तो करके देखो, क्योंकि ये आसान नहीं है.
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योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइएशिल्पा शेट्टी के जरिए किए गए योग पोज का नाम बद्धा मलासन है, जिसे अंग्रेजी में बाउंड गार्लैंड पोज कहते हैं. इसमें हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटकर बंधी हुई स्थिति बनाई जाती है, यह कूल्हों को खोलने, रीढ़ को मजबूत करने और पाचन अंगों की मालिश करने के लिए बहुत उपयोगी है.
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योग का वीडियो शेयर कर फैन को दिया शिल्पा शेट्टी ने चैलेंज, कहा-आसान लगे तो करके दिखाइएएक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में फिल्म 'केडी - द डेविल' में नजर आईं थी. फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज किया गया था.