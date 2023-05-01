सिर्फ फिल्मों में नहीं, बेजुबानों के लिए भी काम करते हैं ये 7 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज

शालिनी पांडे

शालिनी पांडे लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पशुओं की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के महत्व के बारे में बात करती हैं. पेटा इंडिया से जुड़ी शालिनी ने कई जागरूकता अभियानों का समर्थन किया है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सड़कों से एक देसी कुत्ते 'बीर' को बचाकर अपनाया था.