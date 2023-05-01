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सिर्फ फिल्मों में नहीं, बेजुबानों के लिए भी काम करते हैं ये 7 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज

पशुओं को भी प्यार, सुरक्षा और बेहतर जीवन का अधिकार है. जहां पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, वहीं कई बॉलीवुड सितारे भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल उनके अधिकारों और संरक्षण के साथ उन्हें गोद लेने और उनकी देखभाल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. आइए उन सितारों से एक बार रूबरू होते हैं.

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    शालिनी पांडे
    शालिनी पांडे लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पशुओं की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के महत्व के बारे में बात करती हैं. पेटा इंडिया से जुड़ी शालिनी ने कई जागरूकता अभियानों का समर्थन किया है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सड़कों से एक देसी कुत्ते 'बीर' को बचाकर अपनाया था.
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    जॉन अब्राहम
    जॉन अब्राहम लंबे समय से पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों का समर्थन करते रहे हैं. वह पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ कई अभियानों का हिस्सा रहे हैं. जॉन वन्यजीवों और खासकर हाथियों के संरक्षण की बात भी करते रहे हैं.
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    दिया मिर्जा
    दिया मिर्जा लंबे समय से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रही हैं. वह लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि पशुओं और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना बेहद जरूरी है.
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    आलिया भट्ट
    आलिया भट्ट भी पशु कल्याण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रही हैं. उन्होंने लोगों को आवारा पशुओं की मदद करने और उन्हें गोद लेने के लिए प्रेरित किया है. पशुओं के प्रति उनका प्रेम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी जागरूकता अक्सर देखने को मिलती रहती है.
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    अनुष्का शर्मा
    अनुष्का शर्मा लंबे समय से पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं. उन्होंने पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई है और लोगों को आवारा तथा सामुदायिक पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया है.
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    रवीना टंडन
    रवीना टंडन का पशुओं के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है. वह पालतू जानवरों को गोद लेने और वन्यजीव संरक्षण का समर्थन करती रही हैं. पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ उनकी आवाज हमेशा मुखर रही है.
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