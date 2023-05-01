विज्ञापन
बच्चों की उम्र के मुताबिक कितना हो स्कूल बैग का वजन

स्कूलों में बच्चों को भारी-भरकम स्कूल बैग ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चे के वजन का सिर्फ 10% ही उनके बैग का वजन होना चाहिए.

  • प्री-प्राइमरी स्कूल - यानी 10-16 किलो तक के बच्चों को स्कूल बैग नहीं होना चाहिए.
  • क्लास 1-2 - इस क्लास के 16-22 किलो तक के बच्चे के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो तक हो सकता है.
  • क्लास 3-5 - इस कक्षा में बच्चे 17 से 25 किलो तक के बच्चों के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम होना चाहिए.
  • क्लास 6-7 - इस क्लास में बच्चे 20 से 30 किलो तक के होते हैं, तो उनके बैग का वेट 2 से 3 किलो का होना चाहिए.
  • क्लास 9-10 - इस क्लास में मौजूद 25 से 45 किलो के बच्चों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलो के बीच होना चाहिए.
  • क्लास 11-12 - इस दौरान बच्चे का 3.5 से 5 किलो वजन तक का ही बैग होना चाहिए.
