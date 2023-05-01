बच्चों की उम्र के मुताबिक कितना हो स्कूल बैग का वजन

\u0938\u094d\u0915\u0942\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0940-\u092d\u0930\u0915\u092e \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u092c\u0948\u0917 \u0932\u0947 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u090f\u091c\u0941\u0915\u0947\u0936\u0928 \u092a\u0949\u0932\u093f\u0938\u0940 2020 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u092c\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0915\u0947 \u0935\u091c\u0928 \u0915\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b 10% \u0939\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u0948\u0917 \u0915\u093e \u0935\u091c\u0928 \u0939\u094b\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f.