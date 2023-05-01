इन 5 सीरीज और फिल्मों ने खोला देश के सबसे बड़े घोटालों और आर्थिक संकटों का कच्चा चिट्ठा, तीसरी वाली कर देगी शॉक्ड

निर्देशक चिन्मय मांडलेकर ने इंस्पेक्टर जेंडे की कामयाबी के बाद एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ मिलकर 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' फिल्म बनाई. यह फिल्म 1990 के दशक में भारत के सामने आए गहरे आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी जैसी मुश्किलों को दिखाती है. फिल्म की कहानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमणन के जीवन पर आधारित है. उन्होंने 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी.