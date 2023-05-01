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संजय लीला भंसाली की हीरोइन्स के 7 डायलॉग्स जो कर देंगे आपको इमेशोनल, जिन्हें देखकर फैंस ने जमकर बजाई थी सीटियां

बॉलीवुड फिल्मों के शाही सेट के संजय लीला भंसाली को हमेशा जाना जाता रहा है, लेकिन उसके अलावा इनकी फिल्मों की महिला किरदार हमेशा बेहद दमदार रोल में दिखी है. उनके डॉयलॉग आज फैंस पर गहरी छाप छोड़ते हैं. आइए संजय लीला भंसाली की फिल्मों के 7 दमदार डायलॉग देखें जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं.

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    संजय लीला भंसाली की हीरोइन्स के 7 डायलॉग्स जो कर देंगे आपको इमेशोनल, जिन्हें देखकर फैंस ने जमकर बजाई थी सीटियां
    "प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है... मगर प्यार सिर्फ एक बार। यह फेमस डायलॉग फिल्म देवदास से है, जिसे चंद्रमुखी( माधुरी दीक्षित) ने पर्दे पर देवदास को कहा था. जब शाहरूख खान चु्न्नी बाबू के साथ पहली बार उसके ख्वाबगाह आता है.
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