टीम से ड्रॉप होने की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में बहाया पसीना

सोशल मीडिया इस तरह की अफवाहों से भरा हुआ है कि रोहित शर्मा को ऐडिलेड वनडे में ड्रॉप किया जा सकता है.

  • भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, टीम के दूसरे ट्रेनिंग सेशन में रोहित शर्मा ने जमकर पसीना बहाया.(फोटो क्रेडिट: X@eshaniverma809)
  • भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में से सिर्फ रोहित शर्मा ने ही अभ्यास किया. इस दौरान गंभीर और चयनकर्ताओं की लंबी बातचीत हुई. इस दौरान जायसवाल भी खड़े रहे. गंभीर-चयनकर्ता और जायसवाल की बातचीत के बाद अफवाहें है कि रोहित को दूसरे वनडे से ड्रॉप किया जा सकता है. (फोटो क्रेडिट: रेवस्पोर्ट्स वीडियो स्क्रीनग्रैब)
  • अनुभवी भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कुछ रन बनाए और कुछ थ्रोडाउन का सामना किया. रोहित ने नेट्स पर 15-20 मिनट बिताए, जिसमें अपनी टाइमिंग पर फोकस किया. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने भी नेट्स पर बल्लेबाजी की. जुरेल को विकेटकीपिंग का अभ्यास करते भी देखा गया. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • इस सत्र के दौरान टीम इंडिया ने गेंदबाजों और उनके गेंदबाजी अभ्यास पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया. गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ सीम पोजीशन पर गहन चर्चा करते नजर आए. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए गुड लेंथ क्षेत्र में कुछ मार्कर भी लगाए. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • पर्थ में वनडे डेब्यू करते हुए बल्ले से शानदार फॉर्म में नजर आने वाले नीतीश रेड्डी ने दूसरे ट्रेनिंग सेशन में अपनी गेंदबाजी पर फोकस किया. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • इस बीच कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल भी नेट्स पर पसीना बहाते दिखे. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • इस बीच कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल भी नेट्स पर पसीना बहाते दिखे. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
  • उल्लेखनीय है कि पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में कोहली शून्य पर आउट हो गए थे, जबकि गिल ने 18 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए. अय्यर भी बारिश से प्रभावित इस मैच में संघर्ष करते दिखे थे. लेकिन यह तीनों दूसरे ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए. (फोटो क्रेडिट: बीसीसीआई)
