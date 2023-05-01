टीम से ड्रॉप होने की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में बहाया पसीना

भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में से सिर्फ रोहित शर्मा ने ही अभ्यास किया. इस दौरान गंभीर और चयनकर्ताओं की लंबी बातचीत हुई. इस दौरान जायसवाल भी खड़े रहे. गंभीर-चयनकर्ता और जायसवाल की बातचीत के बाद अफवाहें है कि रोहित को दूसरे वनडे से ड्रॉप किया जा सकता है. (फोटो क्रेडिट: रेवस्पोर्ट्स वीडियो स्क्रीनग्रैब)