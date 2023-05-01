विज्ञापन
दिल्ली में बारिश की चपेट में आकर जलने से पहले गल गया रावण

दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई. अचानक हुई बारिश के कारण दशहरा उत्सव के लिए बनाए गए रावण के पुतले गीले होने से खराब हो गए

  • दिल्ली में आज अचानक हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी, लेकिन बारिश की वजह से दशहरे के पहले ही रावण के पुतले गल गए.
  • देशभर में कलाकारों ने बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ रावण के पुतले बनाए थे, जिन्हें दशहरे के दिन जलाया जाना था
  • 2 अक्टूबर को दशहरा है और बारिश से मैदानों में पानी भर गया, इन्हीं मैदानों में रावण दहन होना है.
  • आज दिल्ली में अचानक हुई बारिश ने दशहरा उत्सव में खलल डालने का काम कर दिया है. जिससे लोगों को निराश होना जाहिर है
  • दिल्ली की बारिश में चपेट में आया हर छोटा बड़ा रावण बारिश ने गला दिया, जिन्हें कई दिनों से बना के अंतिम रूप दिया जा चुका था.
  • बारिश की वजह से बाहर मैदान में रखे ज्यादातर रावण खराब हो गए. वहीं अंदर रखे रावण बारिश से बचने में कामयाब रहे.
  • दशहरे पर दहन के लिए रावण के पुतलों को बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया गया था. जिन्हें खराब होते देख कई लोगों को दुख हुआ
  • रावण दहन से पहले पुतलों को अंतिम रूप देता कलाकार, दशहरे पर पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं.
  • बारिश से रामलीला मैदान में चारों तरफ पानी भर गया है. कई जगहों पर कीचड़ भी फैल गया है.
  • दशहर उत्सव के लिए रावण के पुतले को उसके ठिकाने पर पहुंचाते हुए शख्स. दशहरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है.
  • दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगाए जाते हैं वहां कीचड़ और पानी का असर साफ दिखाई दे रहा है.
