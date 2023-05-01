अमिताभ बच्चन के बाद रणवीर सिंह बने देश के दूसरे सबसे बड़े हीरो, जानिए उनकी 7 सबसे बड़ी फिल्में
रणवीर सिंह अपने करियर की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. हाल ही में आए इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन* पोल में वह अमिताभ बच्चन के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं. धुरंधर फ्रेंचाइजी ने उनके बॉक्स ऑफिस कद को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. ऐसे में उनके करियर की सात फिल्मों पर एक नजर डालना बिल्कुल सही समय है.
-
-
-
-
पद्मावत- ₹571.96 करोड़रणवीर ने निर्दयी अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल दिया. उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर डरावनी बॉडी लैंग्वेज और जुनूनी एनर्जी तक, यह परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में किसी विलेन की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन गई.
-
-
-