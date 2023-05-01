अमिताभ बच्चन के बाद रणवीर सिंह बने देश के दूसरे सबसे बड़े हीरो, जानिए उनकी 7 सबसे बड़ी फिल्में

पद्मावत- ₹571.96 करोड़

रणवीर ने निर्दयी अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल दिया. उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर डरावनी बॉडी लैंग्वेज और जुनूनी एनर्जी तक, यह परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में किसी विलेन की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन गई.