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अमिताभ बच्चन के बाद रणवीर सिंह बने देश के दूसरे सबसे बड़े हीरो, जानिए उनकी 7 सबसे बड़ी फिल्में

रणवीर सिंह अपने करियर की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. हाल ही में आए इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन* पोल में वह अमिताभ बच्चन के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं. धुरंधर फ्रेंचाइजी ने उनके बॉक्स ऑफिस कद को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. ऐसे में उनके करियर की सात फिल्मों पर एक नजर डालना बिल्कुल सही समय है.

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    धुरंधर: द रिवेंज- ₹1,852.43 करोड़
    धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर ने अपने धुरंधर किरदार की इंटेंसिटी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया. हमजा उर्फ जसकीरत के रूप में उन्होंने कच्चे आक्रोश, भावनात्मक गहराई और जबरदस्त मास अपील को एक साथ पेश किया.
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    धुरंधर- ₹1,349.65 करोड़
    वह किरदार जिसने इस पूरे फिनॉमिना की शुरुआत की. रणवीर का हमजा वाला किरदार रहस्य, इंटेंसिटी और एक अनप्रेडिक्टेबल अंदाज से भरपूर था.
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    रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- ₹355.61 करोड़
    रॉकी लड़कियों का फेवरेट किरदार था फ्लैम्बॉयंट, मजेदार, इमोशनल और लार्जर दैन लाइफ. हालांकि पंजाबी स्वैग के पीछे एक ऐसा किरदार भी था, जिसमें सच्ची गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी.
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    पद्मावत- ₹571.96 करोड़
    रणवीर ने निर्दयी अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल दिया. उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर डरावनी बॉडी लैंग्वेज और जुनूनी एनर्जी तक, यह परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में किसी विलेन की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन गई.
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    सिम्बा- ₹400.19 करोड़
    शोर मचाने वाले, शरारती और स्वैग से भरपूर पुलिस ऑफिसर संग्राम भालेराव के रूप में रणवीर ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और मास अपील का बेहतरीन प्रदर्शन किया.
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    बाजीराव मस्तानी- ₹355.61 करोड़
    रणवीर ने खुद को महान पेशवा बाजीराव के किरदार में पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने इस भूमिका में जबरदस्त फिजिकलिटी, इंटेंसिटी और भावनात्मक संवेदनशीलता को पेश किया.
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    गली बॉय- ₹238.16 करोड़
    एक योद्धा और शासक से लेकर स्ट्रीट रैपर तक रणवीर ने एक बार फिर खुद को नए अंदाज में पेश किया. उन्होंने मुंबई के धारावी से आने वाले महत्वाकांक्षी रैपर मुराद का किरदार निभाया.
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