OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉप
एंटरटेनमेंट और टेलीविजन में 'रामायण' एक ऐसा विषय रहा है जिसे दर्शकों ने हमेशा सिर-आंखों पर बिठाया है. डिजिटल युग यानी OTT के आने के बाद, मेकर्स ने इस महाकाव्य को नए-नए अंदाज, आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और अलग-अलग दृष्टिकोण से दर्शकों के सामने परोसा है. आइए जानते हैं कि अब तक OTT प्लेटफॉर्म्स पर कौन-कौन सी 'रामायण' आ चुकी हैं और किस वर्जन ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है.
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OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉपरामानंद सागर की क्लासिक 'रामायण' भले ही यह दूरदर्शन का 1987 का शो है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब इसे दोबारा प्रसारित किया गया, तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब यह क्लासिक शो OTT प्लेटफॉर्म्स (JioCinema) पर भी उपलब्ध है.
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OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉपसाल 2021 में एमएक्स प्लेयर पर कुणाल कोहली के निर्देशन में 'रामयुग' वेब सीरीज रिलीज हुई थी. इसे बेहद आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स और नए कलाकारों के साथ हैवी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था. इसमें दिगंथ मनचले ने राम और ऐश्वर्या ओझा ने सीता का किरदार निभाया था. हालांकि, भारी-भरकम VFX के बावजूद यह सीरीज दर्शकों से वह जुड़ाव नहीं बना पाई जिसकी उम्मीद थी.
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OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉपद लीजेंड ऑफ हनुमान यह एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन इसे रामायण का अब तक का सबसे बेहतरीन डिजिटल वर्जन माना जाता है. शरद केलकर की दमदार आवाज (हनुमान के रूप में) और बेहतरीन एनिमेशन ने इसे युवाओं और बच्चों के बीच फेमस कर दिया. हॉटस्टार की इस सीरीज ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है. इसके कई सीजन्स आ चुके हैं. यह भगवान हनुमान की कहानी को आधार बनाकर रामायण की कहानी को बेहद खूबसूरती और भव्यता से दिखाती है.
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OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉपओम राउत के निर्देशन में बनी और प्रभास स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' सिनेमाघरों के बादनेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. रामायण पर आधारित इस मॉडर्न फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था. इसके खराब डायलॉग्स और कमजोर VFX और सीता के रोल में कृति सेनन को बेहद ग्लेमरस रोल में रखने के कारण इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा.
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OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉपसाल 2015-16 में स्टार प्लस पर आया शो 'सिय के राम' भी हॉटस्टार पर बेहद लोकप्रिय रहा है. यह रामायण की कहानी को खूबसूरती और सादगी के साथ दिखाने से दिखाई गई थी. आशीष शर्मा और मदिराक्षी मुंडले की जोड़ी को OTT पर आज भी बहुत पसंद किया जाता है.