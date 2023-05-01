OTT पर आ चुकी हैं ये 'रामायण', जानिए किस शो ने जीता दर्शकों का दिल और कौन रहा था फ्लॉप

द लीजेंड ऑफ हनुमान यह एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन इसे रामायण का अब तक का सबसे बेहतरीन डिजिटल वर्जन माना जाता है. शरद केलकर की दमदार आवाज (हनुमान के रूप में) और बेहतरीन एनिमेशन ने इसे युवाओं और बच्चों के बीच फेमस कर दिया. हॉटस्टार की इस सीरीज ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है. इसके कई सीजन्स आ चुके हैं. यह भगवान हनुमान की कहानी को आधार बनाकर रामायण की कहानी को बेहद खूबसूरती और भव्यता से दिखाती है.