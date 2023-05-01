रक्षाबंधन पर बनाएं ये 4 स्वादिष्ट रेसिपी, भाई-बहन बार-बार करेंगे तारीफ

\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 4 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940, \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u092c\u0947\u0938\u0928 \u0914\u0930 \u0926\u0939\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0902\u0921\u0935\u0940 \u090f\u0915 \u0939\u0932\u094d\u0915\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924\u0940 \u0921\u093f\u0936 \u0939\u0948. \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0907\u0938\u0947 \u0938\u094d\u0928\u0948\u0915 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0930\u094b\u0938\u0915\u0930 \u092e\u0947\u0939\u092e\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0932 \u091c\u0940\u0924\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 4 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940, \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u092e\u0938\u093e\u0932\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0906\u0932\u0942 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u091f\u092b\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u0930\u0915\u0941\u0930\u0940 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0921 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0924 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092c\u094d\u0930\u0947\u0921 \u092a\u0915\u094b\u0921\u093c\u093e \u0939\u0930 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948. \u091a\u093e\u092f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u091c\u0947 \u0915\u094b \u0926\u094b\u0917\u0941\u0928\u093e \u0915\u0930 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 4 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940, \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u0909\u092c\u0932\u0947 \u0906\u0932\u0942 \u0914\u0930 \u092e\u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0906\u0932\u0942 \u092c\u094b\u0902\u0921\u093e \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u0941\u0930\u0915\u0941\u0930\u093e \u0914\u0930 \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0947 \u0928\u0930\u092e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930\u0940\u0928 \u0914\u0930 \u091d\u091f\u092a\u091f \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0938\u094d\u0928\u0948\u0915 \u0939\u0948. \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 4 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940, \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u0938\u092c\u094d\u091c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092e\u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u0947 \u0915\u091f\u0932\u0947\u091f \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u093e \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0932 \u0939\u0948\u0902. \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0939\u0930\u0940 \u091a\u091f\u0928\u0940 \u092f\u093e \u091f\u092e\u093e\u091f\u0930 \u0938\u0949\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u0930\u094b\u0938\u0915\u0930 \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.