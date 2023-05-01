विज्ञापन
सबसे अच्छी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं... राघव चड्ढा ने शेयर की परिणीति की अनदेखी तस्वीरें

हाल ही में मां बनी परिणीति चोपड़ा को उनके पति राघव चड्ढा ने बेहद ही खास अंदाज में बर्थडे विश किया है और उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

  • परिणीति चोपड़ा का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर राघव चड्ढा ने कुछ अनदेखी तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
  • उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'सबसे अच्छी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं.'
  • राघव चड्ढा ने उनकी और परिणीति के प्रेगनेंसी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस के लिए भी अच्छा सरप्राइस था.
  • बता दें कि परिणिती और राघव ने हाल ही में बेटे का स्वागत किया है और मां बनने के बाद यह परिणिती का पहला जन्मदिन है.
