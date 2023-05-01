विज्ञापन
जब प्रियंका ने ली थी होने वाली बहू अवीवा बेग संग सेल्फी, देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें

सीनियर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. बेग दिल्ली की ही रहने वाली हैं और उनकी पुरानी दोस्त है.

  • कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. बेग दिल्ली की ही रहने वाली हैं और रेहान की तरह ही फोटोग्राफर हैं.
  • दोनों परिवार ने इस कार्यक्रम को बेहद निजी रखा था. इसकी जानकारी बेहद करीबियों को ही दी गई थी. बताया जाता है कि अवीवा को फोटोग्रॉफी का शौक है. वहीं रेहान भी फोटोग्रॉफी से जुड़े रहे हैं.
  • सूत्रों ने बताया रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी सात साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों को भी ये रिश्ता कुबूल है.
  • प्रियंका गांधी के बेटे की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है और दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब हैं.
  • सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल शादी की तारीख दोनों परिवार मिलकर तय करेंगे. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं.
  • अवीवा बेग के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वो एक फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर है. उन्होंने इंस्टा पर कई बढ़िया फोटोज भी शेयर की है.
  • अवीवा बेग काफी स्टाइलिश दिखती है, उनके सोशल मीडिया पर जो फोटोज है. उनमें उनके खूबसूरत अंदाज को देखा जा सकता है.
  • प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ की सगाई की पुष्टि परिवार के सूत्रों ने की है. खबरों के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की शादी जल्द होगी.
  • अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की और उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की.
  • पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 'यू कैनॉट मिस दिस' (इंडिया आर्ट फेयर, 2023) और 'द इल्यूजरी वर्ल्ड' (2019) जैसी कई सफल प्रदर्शनियों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है.
