रक्षा बंधन पर खा ली हैं ढेर सारी मिठाइयां? ब्लोटिंग दूर कर सकती हैं ये Detox Drinks

त्योहार की भागदौड़, रक्षाबंधन पर लगातार खाई मिठाइयां, पूरी-कचौड़ियां और भारी खाना स्वाद तो बहुत मिला, लेकिन अब पेट भारी-भारी लग रहा होगा. शरीर को इस सुस्ती और हैवीनेस से बाहर निकालने के लिए दवाइयों की नहीं, बल्कि हल्की और नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स की जरूरत है.