रक्षा बंधन पर खा ली हैं ढेर सारी मिठाइयां? ब्लोटिंग दूर कर सकती हैं ये Detox Drinks
रक्षा बंधन पर ज्यादा मिठाई और भारी खाना खाने के बाद शरीर को हल्का महसूस कराने के लिए ट्राई करें यह आसान Detox Drink.
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रक्षा बंधन पर खा ली हैं ढेर सारी मिठाइयां? ब्लोटिंग दूर कर सकती हैं ये Detox Drinksत्योहार की भागदौड़, रक्षाबंधन पर लगातार खाई मिठाइयां, पूरी-कचौड़ियां और भारी खाना स्वाद तो बहुत मिला, लेकिन अब पेट भारी-भारी लग रहा होगा. शरीर को इस सुस्ती और हैवीनेस से बाहर निकालने के लिए दवाइयों की नहीं, बल्कि हल्की और नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स की जरूरत है.
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