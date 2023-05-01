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रक्षा बंधन पर खा ली हैं ढेर सारी मिठाइयां? ब्लोटिंग दूर कर सकती हैं ये Detox Drinks

रक्षा बंधन पर ज्यादा मिठाई और भारी खाना खाने के बाद शरीर को हल्का महसूस कराने के लिए ट्राई करें यह आसान Detox Drink.

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    रक्षा बंधन पर खा ली हैं ढेर सारी मिठाइयां? ब्लोटिंग दूर कर सकती हैं ये Detox Drinks
    त्योहार की भागदौड़, रक्षाबंधन पर लगातार खाई मिठाइयां, पूरी-कचौड़ियां और भारी खाना स्वाद तो बहुत मिला, लेकिन अब पेट भारी-भारी लग रहा होगा. शरीर को इस सुस्ती और हैवीनेस से बाहर निकालने के लिए दवाइयों की नहीं, बल्कि हल्की और नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स की जरूरत है.
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    खीरा और पुदीना वॉटर
    शरीर को अंदर से ठंडक देने और डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए खीरा और पुदीना वॉटर मददगार साबित हो सकता है.
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    अदरक और नींबू का पानी
    अगर पेट में गैस या भारीपन महसूस हो रहा है, तो अदरक और नींबू का पानी डाइजेशन के लिए अच्छा विकल्प माना जा सकता है.
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    दालचीनी और शहद की चाय
    बॉडी मेटाबॉलिज्म को तेज करके जमी हुई सुस्ती को दूर भगाने में दालचीनी और शहद की चाय मददगार साबित हो सकती है.
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    सौंफ और मिश्री का पानी
    रक्षाबंधन के बाद की एसिडिटी और जलन शांत करने में सौंफ और मिश्री का पानी रामबाण काम कर सकता है.
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