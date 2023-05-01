राखी पर ज्यादा मिठाई खा ली? अगले 3 दिन फॉलो करें ये Detox Diet

राखी की मिठाइयों और भारी खाने के बाद अचानक भूखे रहना या क्रैश डाइट चुनना सही नहीं है. बस अपनी पुरानी रूटीन में धीरे-धीरे वापस लौटें. सही मात्रा में पानी पीएं, घर का हल्का खाना खाएं और थोड़ा चलना-फिरना शुरू करें.