राखी पर ज्यादा मिठाई खा ली? अगले 3 दिन फॉलो करें ये Detox Diet
रक्षाबंधन पर ज्यादा मिठाई और तला-भुना खाने के बाद शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाने के लिए अपनाएं आसान Post Rakhi Detox Diet. जानें क्या खाएं और क्या नहीं.
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राखी पर ज्यादा मिठाई खा ली? अगले 3 दिन फॉलो करें ये Detox Dietराखी की मिठाइयों और भारी खाने के बाद अचानक भूखे रहना या क्रैश डाइट चुनना सही नहीं है. बस अपनी पुरानी रूटीन में धीरे-धीरे वापस लौटें. सही मात्रा में पानी पीएं, घर का हल्का खाना खाएं और थोड़ा चलना-फिरना शुरू करें.
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