विज्ञापन
विशेष लिंक

राखी पर ज्यादा मिठाई खा ली? अगले 3 दिन फॉलो करें ये Detox Diet

रक्षाबंधन पर ज्यादा मिठाई और तला-भुना खाने के बाद शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाने के लिए अपनाएं आसान Post Rakhi Detox Diet. जानें क्या खाएं और क्या नहीं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;? &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; 3 &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; Detox Diet
    राखी पर ज्यादा मिठाई खा ली? अगले 3 दिन फॉलो करें ये Detox Diet
    राखी की मिठाइयों और भारी खाने के बाद अचानक भूखे रहना या क्रैश डाइट चुनना सही नहीं है. बस अपनी पुरानी रूटीन में धीरे-धीरे वापस लौटें. सही मात्रा में पानी पीएं, घर का हल्का खाना खाएं और थोड़ा चलना-फिरना शुरू करें.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;
    सुबह की शुरुआत
    गुनगुने पानी में नींबू या जीरा मिलाकर पिएं, इससे शरीर को ताजगी मिलेगी.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    नाश्ता
    पपीता, चिया सीड्स के साथ दही या फिर एक बिना चीनी की ग्रीन स्मूदी को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&iexcl;-&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;
    मिड-मॉर्निंग
    इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई के लिए एक ताजा नारियल पानी बेस्ट विकल्प है.
    Share
  • &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    दोपहर का खाना
    हल्की दाल या पनीर/टोफू सलाद, साथ में खीरा, गाजर और थोड़ा-सा ताजा दही एक परफेक्ट लंच ऑप्शन है.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;/&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    शाम की चाय/स्नैक
    अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं, तो ग्रीन टी के साथ भुने हुए मखाने या भुना चना ले सकते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    रात का खाना
    लौकी-टमाटर का गरमा गरम सूप साथ में भुनी हुई सब्जियां या ग्रिल किया हुआ पनीर स्वादिष्ट और हेल्दी डिनर है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com