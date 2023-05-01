रक्षाबंधन पर लॉन्ग वीकेंड, भाई-बहन और कज़िन्स के साथ इन 5 जगह घूमने का बनाएं प्लान

कुर्ग

कुर्ग भाई-बहनों के साथ घूमने-फिरने के लिए एक अलग तरह की जगह है, जहां साथ मिलकर नई जगहें खोजना उतना ही जरूरी है जितना कि बस कहीं घूमने जाना. आप किसी हेरिटेज बंगले या कॉफी-एस्टेट होमस्टे में रह सकते हैं, बागानों के बीच जाग सकते हैं और बागान में टहलने या कॉफी चखने का अनुभव ले सकते हैं, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, वे जंगल के रास्तों पर ट्रेकिंग कर सकते हैं, रिवर राफ़्टिंग कर सकते हैं.