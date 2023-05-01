रात में ऐसा क्या खाएं जिससे सुबह पेट साफ हो जाए?

\u092a\u092a\u0940\u0924\u093e \u200b\u092a\u092a\u0940\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u092a\u093e\u0907\u0928 \u0928\u093e\u092e \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0916\u093e\u0938 \u090f\u0902\u091c\u093e\u0907\u092e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092a\u091a\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u092a\u0947\u091f \u0915\u0947 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u0939\u0948. \u0926\u0942\u0927 \u0914\u0930 \u0918\u0940 \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094b\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0926\u0942\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u0918\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0915\u0930 \u092a\u0940\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u092a\u0947\u091f \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0924\u094d\u0930\u093f\u092b\u0932\u093e \u091a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0947\u091f \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926\u0917\u093e\u0930 \u0939\u0948 \u0924\u094d\u0930\u093f\u092b\u0932\u093e \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928. \u0917\u0941\u0928\u0917\u0941\u0928\u0947 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u094d\u0930\u093f\u092b\u0932\u093e \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u092c\u094d\u091c, \u090f\u0938\u093f\u0921\u093f\u091f\u0940 \u0914\u0930 \u092a\u0947\u091f \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0915\u0908 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u092d\u0940\u0917\u0940 \u0915\u093f\u0936\u092e\u093f\u0936 \u200b\u0915\u093f\u0936\u092e\u093f\u0936 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u092a\u0947\u091f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u092a\u0947\u091f \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948.