विज्ञापन
विशेष लिंक

रात में ऐसा क्या खाएं जिससे सुबह पेट साफ हो जाए?

अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो महंगी दवाइयों की जगह आप अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके इससे राहत पा सकते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    पपीता
    ​पपीते में पपाइन नाम का एक खास एंजाइम होता है, जो खाने को पचाने में बहुत मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट के अच्छा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;
    दूध और घी
    अगर आप रात में सोने से पहले दूध में घी डालकर पीते हैं, तो पेट को साफ रखने में मदद मिल सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    त्रिफला चूर्ण और पानी
    पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है त्रिफला का सेवन. गुनगुने पानी में त्रिफला का सेवन करने से कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने में मदद मिल सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;
    भीगी किशमिश
    ​किशमिश का सेवन पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को साफ करने में मदद करता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com