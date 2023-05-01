विज्ञापन
पढ़ाई के समय नींद आए तो क्या करें?

पढ़ाई के दौरान नींद आना स्टूडेंट्स की एक आम समस्या है, जो पढ़ाई में फोकस को प्रभावित करती है. कुछ आसान आदतें अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है.

  • पढ़ाई के बीच में ठंडा पानी पीने से शरीर एक्टिव रहता है और नींद कम महसूस होती है.
  • हर एक घंटे बाद हल्की स्ट्रेचिंग या दो मिनट टहलने से दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाता है.
  • कमरे में ताजी हवा और पर्याप्त रोशनी रखने से आलस दूर होता है.
  • भारी भोजन की जगह हल्का और हेल्दी स्नैक लेने से पढ़ाई में फोकस बना रहता है.
  • मोबाइल से दूरी बनाकर लक्ष्य तय करके पढ़ाई करने से नींद अपने आप कम आने लगती है.
