MS धोनी के पड़ोसी नुपूर सेनन- स्टेबिन बेन, 10 फोटो में देखें सी फेसिंग घर के प्राइवेट पूल से लेकर किचन की झलक

नुपूर के करियर की बात करें तो वह साल 2019 में बी प्राक के म्यूजिक वीडियो ‘फिलहाल' में पहली बार नजर आई थीं. इसमें उनके अपोजिट अक्षय कुमार नजर आए थे. उसके बाद 2021 में दोनों का साथ में 'फिलहाल 2: मोहब्बत' एलबम आया था. साल 2026 में नुपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म 'नूरानी चेहरा' से अपना डेब्यू करने वाली हैं. स्टेबिन म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. म्यूजिक फील्ड में वो साल 2018 से एक्टिव हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं.