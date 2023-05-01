Night Sky Lovers के लिए स्वर्ग हैं ये 5 देश, मिल्की वे का नजारा किसी जादू से कम नहीं (Photo gallery)
रात में साफ आसमान, टिमटिमाते तारों और आकाशगंगा यानी मिल्की वे को देखना किसी सपने का सच होने जैसा ही है. अगर, आप भी Night Sky Lovers हैं, तो दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें स्वर्ग माना जाता है और यहां रात का नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता.
कतर में रेगिस्तान के बहुत बड़े इलाके हैं, जहां रात का अनुभव बिल्कुल अलग होता है. सूरज डूबने के बाद रेगिस्तान की सैर में तारों को देखने के साथ-साथ ऊंट की सवारी, कैम्पफ़ायर पर खाना और रेगिस्तान में रात बिताने का मजा बहुत शानदार हो सकता है.