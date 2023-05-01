Night Sky Lovers के लिए स्वर्ग हैं ये 5 देश, मिल्की वे का नजारा किसी जादू से कम नहीं (Photo gallery)

कतर

कतर में रेगिस्तान के बहुत बड़े इलाके हैं, जहां रात का अनुभव बिल्कुल अलग होता है. सूरज डूबने के बाद रेगिस्तान की सैर में तारों को देखने के साथ-साथ ऊंट की सवारी, कैम्पफ़ायर पर खाना और रेगिस्तान में रात बिताने का मजा बहुत शानदार हो सकता है.