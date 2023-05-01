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Night Sky Lovers के लिए स्वर्ग हैं ये 5 देश, मिल्की वे का नजारा किसी जादू से कम नहीं (Photo gallery)

रात में साफ आसमान, टिमटिमाते तारों और आकाशगंगा यानी मिल्की वे को देखना किसी सपने का सच होने जैसा ही है. अगर, आप भी Night Sky Lovers हैं, तो दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें स्वर्ग माना जाता है और यहां रात का नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता.

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    ओमान
    ओमान के रेगिस्तान, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और लंबी तटरेखा का संगम है. ये रेगिस्तान में कैंपिंग और रेत के टीलों के ऊपर तारों को देखने से लेकर दिन में पहाड़ी इलाकों की सैर करने तक बहुत अच्छा है.
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    लीबिया
    लीबिया का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा है. नाइट स्काई लवर के लिए यह देश बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रात के समय में यहां का नजारा बहुत शानदार होता है.
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    सऊदी अरब
    सऊदी अरब में रात के समय आसमान का नजारा देखने लायक होता है. यहां अंधेरा होने के बाद बिना किसी रुकावट के नजारा बहुत ही अलग होता है.
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    कतर
    कतर में रेगिस्तान के बहुत बड़े इलाके हैं, जहां रात का अनुभव बिल्कुल अलग होता है. सूरज डूबने के बाद रेगिस्तान की सैर में तारों को देखने के साथ-साथ ऊंट की सवारी, कैम्पफ़ायर पर खाना और रेगिस्तान में रात बिताने का मजा बहुत शानदार हो सकता है.
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    वेटिकन सिटी
    वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद, यह सबसे नाइट स्काई वाले देशों की लिस्ट में शामिल है. सूरज डूबने के बाद वेटिकन सिटी बहुत खूबसूरत लगती है.
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