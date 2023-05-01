विज्ञापन
Nepal Protest Day 2: Gen Z का भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन पर नेपाल में हल्लाबोल, देखिए युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें

हालात बिगड़ने के बाद राजधानी में नेपाली सेना तैनात कर दी गई. सेना के जवानों ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया.

  • नेपाल के कई हिस्सों में आज भी छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
  • काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के चापागांव-थेचो इलाके से भी प्रदर्शनों की खबरें आईं.
  • प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों दरकिनार कर ‘‘छात्रों को मत मारो'' जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं.
  • प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए टायर जलाए. प्रदर्शनकारियों ने ‘‘केपी चोर, देश छोड़'' और ‘‘भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो'' जैसे नारे लगाए.
  • प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के खुमलतार स्थित पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड' के आवास पर तोड़फोड़ की. पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के सामने भी प्रदर्शन
  • काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है. जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू की घोषणा की;
  • भक्तपुर जिला प्रशासन ने भी मध्यपुर थिमी, सूर्यबिनायक, चंगुनारायण और भक्तपुर नगर पालिकाओं में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिए.
  • हालात बिगड़ने के बाद राजधानी में नेपाली सेना तैनात कर दी गई। सेना के जवानों ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया.
