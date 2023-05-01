Nepal Protest Day 2: Gen Z का भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन पर नेपाल में हल्लाबोल, देखिए युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें

\u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u092c\u093f\u0917\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0947\u092a\u093e\u0932\u0940 \u0938\u0947\u0928\u093e \u0924\u0948\u0928\u093e\u0924 \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0917\u0908. \u0938\u0947\u0928\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0935\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0928\u094d\u092f\u0942 \u092c\u093e\u0928\u0947\u0936\u094d\u0935\u0930 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0938\u0902\u0938\u0926 \u092a\u0930\u093f\u0938\u0930 \u0915\u0947 \u0906\u0938\u092a\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u0923 \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e.