नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय

26 साल की भारतीय शूटर ने आइची प्रीफेक्चरल जनरल शूटिंग गैलरी में हुए फ़ाइनल में 30 में से 28 टारगेट पर निशाना साधा. वह सिर्फ़ दो बार चूकीं और चीन की सुन युनोंग से दो पॉइंट आगे रहीं. कुवैत की हजर अब्दुलमलिक ने 21 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)