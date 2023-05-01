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नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय

नीरू एशियन गेम्स में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं.

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    नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
    मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा ने एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता. इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने टीम शूटिंग इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में मदद की थी.(फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
    26 साल की भारतीय शूटर ने आइची प्रीफेक्चरल जनरल शूटिंग गैलरी में हुए फ़ाइनल में 30 में से 28 टारगेट पर निशाना साधा. वह सिर्फ़ दो बार चूकीं और चीन की सुन युनोंग से दो पॉइंट आगे रहीं. कुवैत की हजर अब्दुलमलिक ने 21 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
    नीरू के 28 पॉइंट ने पिछले 24 पॉइंट के एशियन रिकॉर्ड को बेहतर किया और वह किसी भी शॉटगन इवेंट में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
    वह एशियन गेम्स में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में भारत की पहली व्यक्तिगत मेडलिस्ट भी बनीं; यह इवेंट पहली बार 1990 में बीजिंग में खेला गया था. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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    नीरू ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
    सुरची सिंह और कमलजीत के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का टाइटल जीतने के बाद, एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में भारत के लिए यह दूसरी गोल्ड मेडल जीत थी. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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