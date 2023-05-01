भारत की 2024 पैरालंपिक्स टीम को मिला NDTV का 'स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' अवार्ड

\u092a\u0947\u0930\u093f\u0938 \u092a\u0948\u0930\u093e\u0932\u0902\u092a\u093f\u0915\u094d\u0938 2024 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u091f\u0940\u092e \u0928\u0947 \u0910\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938\u093f\u0915 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0905\u092c \u0924\u0915 \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930\u0940\u0928 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e. \u091f\u0940\u092e \u0928\u0947 \u0915\u0941\u0932 29 \u092a\u0926\u0915 \u091c\u0940\u0924\u0947, \u091c\u093f\u0928\u092e\u0947\u0902 7 \u0938\u094d\u0935\u0930\u094d\u0923, 9 \u0930\u091c\u0924 \u0914\u0930 13 \u0915\u093e\u0902\u0938\u094d\u092f \u092a\u0926\u0915 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902.