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भारत की 2024 पैरालंपिक्स टीम को मिला NDTV का 'स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' अवार्ड

पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था. टीम ने कुल 29 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं.

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  • इस शानदार उपलब्धि के लिए NDTV ने 'इंडियन ऑफ द ईयर 2024' समारोह में भारतीय पैरालंपिक्स टीम को सम्मानित किया. इस दौरान खिलाड़ियों के साथ पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी उपस्थित रहे।
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    इस शानदार उपलब्धि के लिए NDTV ने 'इंडियन ऑफ द ईयर 2024' समारोह में भारतीय पैरालंपिक्स टीम को सम्मानित किया. इस दौरान खिलाड़ियों के साथ पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी उपस्थित रहे।
  • पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय दल की उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए, NDTV ने नई दिल्ली में आयोजित 'इंडियन ऑफ द ईयर 2024' समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
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    पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय दल की उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए, NDTV ने नई दिल्ली में आयोजित 'इंडियन ऑफ द ईयर 2024' समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
  • क्लब थ्रोअर प्रणव सूरमा ने पेरिस 2024 में रजत पदक जीतने के पीछे की प्रेरणा पर चर्चा की.
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    क्लब थ्रोअर प्रणव सूरमा ने पेरिस 2024 में रजत पदक जीतने के पीछे की प्रेरणा पर चर्चा की.
  • पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा, "NDTV ने हमारे पैरा चैंपियंस और फेडरेशन को भव्य समारोह के माध्यम से सम्मानित किया, इसके लिए उनका धन्यवाद."
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    पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा, "NDTV ने हमारे पैरा चैंपियंस और फेडरेशन को भव्य समारोह के माध्यम से सम्मानित किया, इसके लिए उनका धन्यवाद."
  • इस कार्यक्रम में प्रवीण कुमार (हाई जंप), प्रीति पाल (एथलेटिक्स), योगेश कथुनिया (डिस्कस थ्रो), सिमरन शर्मा (एथलेटिक्स) और प्रणव सूरमा (क्लब थ्रो) जैसे खिलाड़ी उपस्थित रहे.
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    इस कार्यक्रम में प्रवीण कुमार (हाई जंप), प्रीति पाल (एथलेटिक्स), योगेश कथुनिया (डिस्कस थ्रो), सिमरन शर्मा (एथलेटिक्स) और प्रणव सूरमा (क्लब थ्रो) जैसे खिलाड़ी उपस्थित रहे.
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