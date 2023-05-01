नेशनल इंजीनियर्स डे: इंजीनियरिंग पढ़कर बॉलीवुड में छाए ये 4 सितारे

कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन का इंजीनियरिंग छात्र से बॉलीवुड स्टार बनने तक का सफर अपने जुनून को फॉलो करने की प्रेरणादायक कहानी है. उन्होंने नवी मुंबई के डी. वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने मन में अभिनेता बनने का सपना पाल लिया था.