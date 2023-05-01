विज्ञापन
नम्रता शिरोड़कर के यंग दिनों की 10 फोटो, तीसरी देख कहेंगे- यूं ही नहीं साउथ सुपरस्टार महेश बाबू का आया दिल

  • नम्रता शिरोड़कर एक समय पर बॉलीवुड की जान हुआ करती थीं. लेकिन अब वह एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं.
  • उन्होंने 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था.
  • कच्चे धागे, वास्तव और पुकार जैसी बॉलीवुड फिल्मों का नम्रता शिरोड़कर हिस्सा रह चुकी हैं.
  • नम्रता शिरोड़कर की बहन शिल्पा शिरोड़कर भी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जो करियर से ब्रेक लेने के बाद एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं.
  • नम्रता शिरोड़कर साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी हैं.
  • जबकि उनकी बेटी सितारा घट्टामनेनी बी एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाती हुई नजर आ रही हैं.
  • नम्रता की मुलाकात महेश से 2000 में उनकी फिल्म 'वामसी' के सेट पर हुई थी.
  • उन्होंने कुछ साल एक-दूसरे को डेट करने के बाद फरवरी 2005 में शादी कर ली. दंपति के दो बच्चे हैं.
  • महेश बाबू से शादी के बाद से नम्रता शिरोड़कर एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं.
  • हालांकि वह एक्टिंग से हटकर प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी बखूबी संभालती हुई नजर आ रही हैं.
