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विशेष लिंक

अर्जुन बिजलानी से अफेयर की अफवाह के बीच मौनी रॉय की पुरानी तस्वीरें वायरल, 5 तस्वीरों में ट्रांसफॉर्मेंशन देख होंगे हैरान

अर्जुन बिजलानी ने मौनी रॉय के साथ लिंकअप की खबरों पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने अफवाह उड़ाने वालों को लताड़ लगाई.

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    मौनी रॉय इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.
    मौनी रॉय इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.
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    इस बीच उनका नाम शादीशुदा एक्टर अर्जुन बिजलानी से जुड़ा, जिस पर सेलेब्स ने गुस्सा जाहिर किया. वहीं खुद अर्जुन बिजलानी ने भी इन गॉसिप पेजों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि व्यूज के लिए हेडलाइन बनाना बंद करें.
    इस बीच उनका नाम शादीशुदा एक्टर अर्जुन बिजलानी से जुड़ा, जिस पर सेलेब्स ने गुस्सा जाहिर किया. वहीं खुद अर्जुन बिजलानी ने भी इन गॉसिप पेजों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि व्यूज के लिए हेडलाइन बनाना बंद करें.
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    अर्जुन बिजलानी ने एक बयान में पेज का नाम लिए बिना क्लिकबेट के लिए हेडलाइन बनाने वालों की क्लास लगाई और दोस्ती को रोमांटिक एंगल देने को लेकर लताड़ा.
    अर्जुन बिजलानी ने एक बयान में पेज का नाम लिए बिना क्लिकबेट के लिए हेडलाइन बनाने वालों की क्लास लगाई और दोस्ती को रोमांटिक एंगल देने को लेकर लताड़ा.
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    मौनी रॉय टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, जो नागिन में कृष्णा जैसे शोज के लिए जानी जाती हैं. जबकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए भी वह चर्चा में थीं.
    मौनी रॉय टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, जो नागिन में कृष्णा जैसे शोज के लिए जानी जाती हैं. जबकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए भी वह चर्चा में थीं.
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    अक्षय कुमार के साथ गोल्ड फिल्म से उन्होंने 2018 में डेब्यू किया, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र और स्पेशल ऑप्स में वह नजर आ चुकी हैं. जबकि हाल ही में ये जवानी तो इश्क होना ही है में वह नजर आई थीं.
    अक्षय कुमार के साथ गोल्ड फिल्म से उन्होंने 2018 में डेब्यू किया, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र और स्पेशल ऑप्स में वह नजर आ चुकी हैं. जबकि हाल ही में ये जवानी तो इश्क होना ही है में वह नजर आई थीं.
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