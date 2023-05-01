अर्जुन बिजलानी से अफेयर की अफवाह के बीच मौनी रॉय की पुरानी तस्वीरें वायरल, 5 तस्वीरों में ट्रांसफॉर्मेंशन देख होंगे हैरान

इस बीच उनका नाम शादीशुदा एक्टर अर्जुन बिजलानी से जुड़ा, जिस पर सेलेब्स ने गुस्सा जाहिर किया. वहीं खुद अर्जुन बिजलानी ने भी इन गॉसिप पेजों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि व्यूज के लिए हेडलाइन बनाना बंद करें.

इस बीच उनका नाम शादीशुदा एक्टर अर्जुन बिजलानी से जुड़ा, जिस पर सेलेब्स ने गुस्सा जाहिर किया. वहीं खुद अर्जुन बिजलानी ने भी इन गॉसिप पेजों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि व्यूज के लिए हेडलाइन बनाना बंद करें.