तिलक वर्मा या शिवम दुबे! वैभव सूर्यवंशी के लिए किसका कटेगा पत्ता? कैफ ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

मोहम्मद कैफ

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि तिलक टीम के उपकप्तान हैं. मगर उपकप्तानों को भी टीम से बाहर किया गया है. मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता. शिवम दुबे प्रत्येक मैच में रन नहीं बना पा रहे हैं. उन्हें अभी भी खुद को साबित करना है. फील्डिंग भी उनकी काफी लचर है. वह पूर्ण गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं हैं. वह सिर्फ बल्लेबाज के दौर पर खेल रहे हैं. छह महीने बाद या तो तिलक बाहर होंगे या फिर दुबे. आपको किसी एक को हटाना पड़ेगा और सूर्यवंशी को मौका मिलेगा. मैं अभी यह बात कह रहा हूं.'