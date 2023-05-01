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तिलक वर्मा या शिवम दुबे! वैभव सूर्यवंशी के लिए किसका कटेगा पत्ता? कैफ ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

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    मोहम्मद कैफ
    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. उनका कहना कि निकट भविष्य में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में लाने के लिए एक नियमित खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.
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    मोहम्मद कैफ
    मौजूदा समय में भारतीय पुरुष टीम जापान दौरे पर है. जहां वह एशियन गेम्स 2026 में व्यस्त है. कैफ का मानना है टी20 के उपकप्तान तिलक वर्मा को वैभव सूर्यवंशी के लिए अपनी जगह गंवानी पड़ सकती है.
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    मोहम्मद कैफ
    तिलक वर्मा ही नहीं उन्होंने ऑलराउंडर शिवम दुबे का भी नाम भी लिया है. उनका कहना है मौजूदा समय में दुबे टीम में ऑलराउंडर से ज्यादा एक बल्लेबाज के तौर पर शिरकत कर रहे हैं. गेंदबाजी में उनका योगदान सीमित है.
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    मोहम्मद कैफ
    पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है अगले छह महीनों में इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी का टीम से पत्ता कट सकता है.
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    मोहम्मद कैफ
    कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि तिलक टीम के उपकप्तान हैं. मगर उपकप्तानों को भी टीम से बाहर किया गया है. मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता. शिवम दुबे प्रत्येक मैच में रन नहीं बना पा रहे हैं. उन्हें अभी भी खुद को साबित करना है. फील्डिंग भी उनकी काफी लचर है. वह पूर्ण गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं हैं. वह सिर्फ बल्लेबाज के दौर पर खेल रहे हैं. छह महीने बाद या तो तिलक बाहर होंगे या फिर दुबे. आपको किसी एक को हटाना पड़ेगा और सूर्यवंशी को मौका मिलेगा. मैं अभी यह बात कह रहा हूं.'
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    मोहम्मद कैफ
    एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में ही होने वाला है. जहां हाल ही में भारतीय टीम ने एक टी20 मुकाबला खेला है. मोहम्मद कैफ का मानना है कि यदि वहां की परिस्थितियां उसी मैच के मुताबिक होती हैं तो भारतीय टीम को छह गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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    मोहम्मद कैफ
    ऐसे में तेज गेंदबाज यश ठाकुर जिन्होंने अब तक खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं किया है को बाहर बैठना पड़ सकता है और उनकी जगह पर सूर्यवंशी को प्लेइंग इलवेन में मौका मिल सकता है.
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    मोहम्मद कैफ
    कैफ ने कहा, 'अगर आप एशियन गेम्स की परिस्थितियों के हिसाब से टीम बनाते हैं तो सूर्यवंशी फिट बैठते हैं. आप यश ठाकुर को बाहर कर सकते हैं. उन्हें अभी खुद को साबित करना है. एक योग्य खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल रहा है और हम ऐसे खिलाड़ी को खिला रहे हैं जिसे अभी खुद को साबित करना बाकी है.'
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    मोहम्मद कैफ
    उन्होंने कहा, 'सूर्यवंशी की जगह यश सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वह गेंदबाज हैं. वहां सपाट या बल्लेबाजों के अनुकूल विकेट नहीं होंगे. अगर पिच धीमी हुई तो आप यश को बाहर कर सकते हैं. सुंदर, बिश्नोई और अक्षर मिलाकर 12 ओवर फेंक सकते हैं. अर्शदीप चार ओवर करेंगे और बुमराह भी टीम में हैं.'
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    मोहम्मद कैफ
    आपका बता दें कि जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. इतना ही नहीं जापान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टी20 मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी.
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