बंदी में है दम!...जो 28 साल से नहीं हो पा रहा था वो आखिरकार मीरा बाई चानू ने कर दिखाया

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में अपना पहला मेडल जीतने की कोशिश में शानदार शुरुआत की है.