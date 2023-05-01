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बंदी में है दम!...जो 28 साल से नहीं हो पा रहा था वो आखिरकार मीरा बाई चानू ने कर दिखाया

भारतीय वेटलिफ्टर ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता. इसके साथ ही, कॉन्टिनेंटल गेम्स में वेटलिफ्टिंग पोडियम पर भारत की वापसी का 28 साल का इंतजार खत्म हो गया.

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    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.
    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में अपना पहला मेडल जीतने की कोशिश में शानदार शुरुआत की है.
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    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.
    मीराबाई ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें 87 किग्रा स्नैच और 111 किग्रा क्लीन एंड जर्क शामिल था.
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    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.
    यह उनके करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल है, जिससे उनके ट्रॉफी कलेक्शन में अब ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के मेडल शामिल हो गए हैं.
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    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.
    मीराबाई ने 49 किग्रा वर्ग में अपने करियर का आखिरी एशियन गेम्स मुकाबला खेला और यादगार अंदाज में पोडियम फिनिश हासिल किया.
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    मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.
    भारत को वेटलिफ्टिंग में 28 साल बाद एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल मिला है. इससे पहले 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिल्वर मेडल जीता था.
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