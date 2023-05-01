बंदी में है दम!...जो 28 साल से नहीं हो पा रहा था वो आखिरकार मीरा बाई चानू ने कर दिखाया
भारतीय वेटलिफ्टर ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता. इसके साथ ही, कॉन्टिनेंटल गेम्स में वेटलिफ्टिंग पोडियम पर भारत की वापसी का 28 साल का इंतजार खत्म हो गया.
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मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में अपना पहला मेडल जीतने की कोशिश में शानदार शुरुआत की है.
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मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.यह उनके करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल है, जिससे उनके ट्रॉफी कलेक्शन में अब ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के मेडल शामिल हो गए हैं.
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