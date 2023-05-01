ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारी

उन्होंने आगे कहा, 'मैं माइक का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए जमीनी स्तर के क्लबों से लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी बोर्ड रूम तक और इनके बीच हर जगह एक उत्साही समर्थक के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व दिखाया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का नेतृत्व करने, क्रिकेट के सामने आने वाले कई मुश्किल फैसलों का सामना करने और आईसीसी में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए खेल से जुड़े सभी लोगों को माइक की सराहना करनी चाहिए.'