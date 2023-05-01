ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा चेयरमैन माइक बेयर्ड ने सीए बोर्ड को बताया है कि वे दोबारा इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे. ऐसे में पूर्व टेस्ट बल्लेबाज डेविड बून को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है.
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीपूर्व टेस्ट बल्लेबाज डेविड बून को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है. मौजूदा चेयरमैन माइक बेयर्ड ने सीए बोर्ड को बताया है कि वे दोबारा इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे. इसी कारण वह अगले महीने होने वाली वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे.
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीक्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि एजीएम के बाद के महीनों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी. बेयर्ड छह साल से सीए बोर्ड में हैं और फरवरी 2023 से चेयरमैन हैं.
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीउन्होंने कहा, 'काफी सोच-विचार के बाद मैंने सीए चेयरमैन और डायरेक्टर का पद छोड़ने का फैसला किया है. मुझे खुशी है कि डेविड बून अंतरिम चेयरमैन की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि हम चेयरमैन की औपचारिक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे.'
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारी'मैं आने वाले हफ्तों में डेविड के साथ पद सौंपने की प्रक्रिया पूरी करूंगा. मुझे सीएनएसडब्ल्यू बोर्ड और पिछले छह वर्षों से सीए बोर्ड में क्रिकेट की देखरेख में भूमिका निभाने पर बहुत गर्व है, जिसमें लगभग चार साल चेयरमैन के तौर पर भी शामिल हैं.'
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीवहीं, बून को फरवरी 2025 में सीए बोर्ड में नियुक्त किया गया. इससे पहले उन्होंने 9 साल तक क्रिकेट तस्मानिया बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जिसमें तीन साल चेयरमैन के तौर पर भी शामिल थे.
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीबून के पास एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काफी अनुभव है और सीए बोर्ड में आने से पहले उन्होंने आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर भी काम किया है. इससे पहले, वह क्रिकेट तस्मानिया के क्रिकेट जनरल मैनेजर और 2000-2011 तक ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्शन पैनल के सदस्य भी रहे थे.
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीक्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में बून ने कहा, 'क्रिकेट के लिए बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय में अंतरिम सीए चेयरमैन की भूमिका निभाना बहुत सम्मान की बात है. मैं सीए बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि हम ऐसे फैसले लेना जारी रखेंगे जो यहां खेल की लंबी अवधि की सेहत और समृद्धि सुनिश्चित करें और वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के हितों को आगे बढ़ाएं.'
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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सत्ता परिवर्तन, डेविड बून को मिली बड़ी जिम्मेदारीउन्होंने आगे कहा, 'मैं माइक का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए जमीनी स्तर के क्लबों से लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी बोर्ड रूम तक और इनके बीच हर जगह एक उत्साही समर्थक के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व दिखाया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का नेतृत्व करने, क्रिकेट के सामने आने वाले कई मुश्किल फैसलों का सामना करने और आईसीसी में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए खेल से जुड़े सभी लोगों को माइक की सराहना करनी चाहिए.'