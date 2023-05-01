नई पीढ़ी के ये 4 सितारे बदल रहे हैं बॉलीवुड का चेहरा, जानिए क्यों हैं खास
बॉलीवुड के अगले दौर के लीडिंग मेन की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है. दिलचस्प बात यह है कि यह नई पीढ़ी एक जैसी स्टार इमेज के साथ नहीं आ रही है और न ही खुद को किसी एक तयशुदा सांचे में ढाल रही है. रोमांस, कमिंग-ऑफ-एज कहानियों, एक्शन और परफॉर्मेंस-ड्रिवन किरदारों के बीच वीर पहाड़िया, अभय वर्मा, वेदांग रैना और लक्ष्य जैसे कलाकार अपनी-अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
अभय वर्मा ने अपने करियर में ऐसे किरदार चुने हैं, जिनसे उनकी अभिनय क्षमता और रेंज सामने आई है. 'द फैमिली मैन' से लेकर 'मुंज्या' तक, उन्होंने यह साबित किया है कि वह किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं.