नई पीढ़ी के ये 4 सितारे बदल रहे हैं बॉलीवुड का चेहरा, जानिए क्यों हैं खास

अभय वर्मा

अभय वर्मा ने अपने करियर में ऐसे किरदार चुने हैं, जिनसे उनकी अभिनय क्षमता और रेंज सामने आई है. 'द फैमिली मैन' से लेकर 'मुंज्या' तक, उन्होंने यह साबित किया है कि वह किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं.