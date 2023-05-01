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नई पीढ़ी के ये 4 सितारे बदल रहे हैं बॉलीवुड का चेहरा, जानिए क्यों हैं खास

बॉलीवुड के अगले दौर के लीडिंग मेन की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है. दिलचस्प बात यह है कि यह नई पीढ़ी एक जैसी स्टार इमेज के साथ नहीं आ रही है और न ही खुद को किसी एक तयशुदा सांचे में ढाल रही है. रोमांस, कमिंग-ऑफ-एज कहानियों, एक्शन और परफॉर्मेंस-ड्रिवन किरदारों के बीच वीर पहाड़िया, अभय वर्मा, वेदांग रैना और लक्ष्य जैसे कलाकार अपनी-अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

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    लक्ष्य
    इन चारों कलाकारों में लक्ष्य का सफर शायद सबसे दिलचस्प रहा है. वर्षों की तैयारी और टेलीविजन में काम करने के बाद उन्होंने 'किल' के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा.
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    वेदांग रैना
    वेदांग रैना ने 'द आर्चीज' में रेगी मैन्टल की भूमिका के जरिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया. इसके बाद 'जिगरा' और 'मैं वापस आऊंगा' में उन्होंने अपने अभिनय का एक अधिक गंभीर पक्ष दिखाने का मौका पाया.
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    अभय वर्मा
    अभय वर्मा ने अपने करियर में ऐसे किरदार चुने हैं, जिनसे उनकी अभिनय क्षमता और रेंज सामने आई है. 'द फैमिली मैन' से लेकर 'मुंज्या' तक, उन्होंने यह साबित किया है कि वह किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं.
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    वीर पहाड़िया
    वीर पहाड़िया ने अपने करियर की शुरुआत ही ऐसे अंदाज में की है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा की झलक देता है. उनकी पहली दो फिल्में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया की कहानियां हैं.
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