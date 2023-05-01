वंदे मातरम् विवाद पर भड़के मनोज मुंतशिर, बोले- पूरा गाया जाएगा और पूरा गाना पड़ेगा

पीएम मोदी लोगों को लगातार मोटिवेट करते हैं और नि:स्वार्थ भावना से सेवा करने की बात को अपने जीवन में उतारते हैं. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द 'सेवा' होगा. 'सेवा परमो देवः' की भावना उनके लिए सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन में अपनाने वाली चीज है.''