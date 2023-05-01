हिंदी सिनेमा के वो एक्टर जिन्हें देशभक्ति के किरदारों ने दी मजबूत पहचान, तीसरे को भारत कुमार पुकारने लगे लोग

हिंदी सिनेमा ने समय-समय पर ऐसी कहानियां हमें दी, जिन्होंने न सिर्फ इतिहास के पन्नों को जीवंत किया, बल्कि किरदारों को भी अमर कर दिया. देशभक्ति इन फिल्में ने न सिर्फ हमें अपने इतिहास और नायकों से जोड़ने के साथ-साथ कलाकारों की जिंदगी भी बदल दी. अभिनेताओं को उनके किरदारों के नाम से पहचाना जाने लगा. इसी तरह सनी देओल, अजय देवगन, विक्की कौशल ने ऐतिहासिक नायकों को पर्दे पर जीवंत किया. हम आपको हिंदी सिनेमा के उन्हीं कलाकारों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों ने असली पहचान और शोहरत दिलाई.