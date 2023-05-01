विज्ञापन
न्‍यू ईयर पार्टी के लिए कैसे करें मेकअप

न्‍यू ईयर 2026 शुरू होने वाला है. लोग नए साल के स्‍वागत में पार्टी करते हैं. सर्दियों में पार्टी करनी हो तो मेकअप को लेकर कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है.

  • लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टियां करते हैं. अगर आप भी पार्टी में जा रही हैं तो मेकअप करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें.
  • स्किन के अनुसार प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे. इसके बाद अपने चेहरे पर ब्यूटी ब्लंडर की मदद से लिक्विड फाउंडेशन लगाएं.
  • गालों पर पीच शेड का क्रीमी ब्लश अप्लाई करें. माथे पर थोड़ा लिक्विड हाई लाइटर लगाएं.
  • आंखों पर रोज गोल्ड या सिल्वर आईशैडो शेड लगाएं. स्‍मोकी आईज चाहिए तो ब्‍लैक भी ट्रेंड में है.
  • होठों पर सबसे पहले हाइड्रेटिंग लिपबाम लगाएं.
  • लिपस्टिक लगाएं.इसके ऊपर हाई-शाइन लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करें.
  • आप चाहें तो ड्रेस के कलर की आई शैडो भी चुन सकती हैं.
  • आंखों को हाइलाइट करने के लिए मस्‍कारा लगाना ना भूलें.
  • गालों पर पिंक या पीच कलर का ब्‍लश लगाएं.
  • मेकअप करते हुए ध्‍यान रखें कि लाइट मेकअप लगे, क्‍योंकि मिनि‍मल मेकअप ही ट्रेंड में है.
