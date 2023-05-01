विज्ञापन
विशेष लिंक

राजामौली की वाराणसी से रूद्र का धांसू फर्स्ट लुक आया सामने, महेश बाबू के 51वें बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा, बोले- वह हाजिर जवाब है

एस एस राजामौली की 'वाराणसी' के मेकर्स ने महेश बाबू के 51वें जन्मदिन पर 'रुद्र' का पहला लुक शेयर किया है, जिसमें धांसू लुक की तारीफ हर कोई कर रहा है.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; 9 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren; 2026 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; 51&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &#039;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    रविवार 9 अगस्त 2026 को टॉलीवुड स्टार महेश बाबू के 51वें जन्मदिन पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' के मेकर्स ने फैंस को 'रुद्र' के रूप में उनका पहला लुक दिखाया है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;-&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    एक तस्वीर में महेश बाबू बांस की नाव पर आराम करते हुए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि दूसरी तस्वीर में उन्हें जंगल के बीच खड़े होकर अपने आस-पास के विशाल नजारे को निहारते हुए देखा जा सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;... #&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;.&quot;
    फर्स्ट लुक शेयर करते हुए महेश बाबू ने कैप्शन में लिखा, "सिर्फ आक्रामक होना ही उनका एकमात्र रूप नहीं है... #वाराणसी में रुद्र."
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;-&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.&quot;
    इसके अलावा एसएस राजामौली ने भी जन्मदिन वाले स्टार के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया और लिखा, "रुद्र का जन्म खुद से कहीं बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ था. वह एक ऐसी किस्मत जी रहा है, जिसे उसने खुद नहीं चुना था. वह हाजिर-जवाब है, संवेदनशील है और आक्रामक भी. महेश ने इस किरदार में यही खूबियां डाली हैं. आक्रामक किरदार कोई भी निभा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही एक ही साथ आक्रामकता और कोमलता दिखा सकते हैं."
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;-&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; 1.43:1 IMAX &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;.&quot;
    उन्होंने आगे कहा, "ये फ्रेम हमारे अफ्रीका शेड्यूल का हैं और उस जमीन ने हमें वह दिया जो कोई सेट नहीं दे सकता था. किलिमंजारो और मसाई मारा के आस-पास शूटिंग करते समय मैं हैरान रह गया था. कई सुबह ऐसी भी थीं जब मुझे लगा कि 1.43:1 IMAX फ्रेम भी हमारे सामने मौजूद नजारे को पूरी तरह नहीं समेट सकता."
    Share
  • &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &#039;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;... &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;.&quot;
    महेश बाबू की 'वाराणसी' के को-स्टार्स प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, "सूरज का एक और चक्कर... इससे पहले कि हम समय के पार का सफर करें. जन्मदिन मुबारक हो रुद्र."
    Share
  • &#039;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&#039; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; 80 &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    'वाराणसी' की बात करें तो एसएस राजामौली की फिल्म की 80 प्रतिशत शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें मुख्य एक्शन सीन भी शामिल हैं. इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म के बाकी हिस्सों की शूटिंग हैदराबाद में की जा रही है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com