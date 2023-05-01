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ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी

ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी

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    ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी
    भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स में कमाल का परफॉर्मेंस पर गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह बना ली है.
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    ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी
    लवलीना ने अपने पंच से फैन्स का दिल जीत लिया. भारतीय दर्शक उनके हर एक पंच को देखकर हैरान थे. बाॉक्सिंग का यह मैच काफी रोमांच रहा.
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    ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी
    महिला 75 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में लवलीना बोरगोहेन ने कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा को हराकर फाइनल में जगह बनाई.
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    ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी
    फाइनल राउंड में नताल्या को दर्शकों का खूब समर्थन मिला और उन्होंने जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन लवलीना ने संयम बनाए रखा और आखिर में जीत हासिल करने में सफल हो गई.
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    ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी
    भारतीय मुक्केबाज ने बेहतरीन डिफेंस के साथ सटीक काउंटर पंच लगाए और मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी. आखिरकार जजों ने 3-2 के स्प्लिट फैसले से जीत लवलीना के पक्ष में दी. इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया है और अब लवलीना की नजर गोल्ड मेडल पर होगी.
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