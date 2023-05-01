ऐसी है धाकड़ लवलीना बोरगोहेन! मुक्का पड़ा भारी, फाइनल में पहुंचीं; अब गोल्ड जीतने की बारी

भारतीय मुक्केबाज ने बेहतरीन डिफेंस के साथ सटीक काउंटर पंच लगाए और मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी. आखिरकार जजों ने 3-2 के स्प्लिट फैसले से जीत लवलीना के पक्ष में दी. इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया है और अब लवलीना की नजर गोल्ड मेडल पर होगी.