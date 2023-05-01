विज्ञापन
विशेष लिंक

लिवर की गंदगी बाहर कैसे निकालें? ये 4 ड्रिंक्स कर सकती हैं मदद

अगर आप फैटी लिवर डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ लिवर फ्रेंडली ड्रिंक्स जैसे चुकंदर का जूस, नींबू पानी, अनार का जूस और ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;
    चुकंदर का जूस
    चुकंदर का जूस पीने से खून साफ होता है और लिवर की कार्यक्षमता बढ़ती है. अगर आप अपने रूटीन में इसे शामिल करते हैं, तो लिवर को हेल्दी रख सकते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;
    ग्रीन टी
    ग्रीन टी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो लिवर में जमा एक्सट्रा चर्बी को घटाने का काम करते हैं. फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;
    अनार का जूस
    अनार पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. ऐसे में अगर आप रोजाना अनार के जूस का सेवन करते हैं, तो इससे लिवर को साफ रखने में मदद मिल सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    नींबू पानी
    नींबू में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर की सफाई करने में मदद कर सकते हैं. यह पेट को साफ रखता है और शरीर की सारी गंदगी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com