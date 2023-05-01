लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान

अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा मैच (207) बार खेलने और सबसे ज़्यादा गोल (125) करने का रिकॉर्ड. उन्होंने 2016 कोपा अमेरिका सेंटेनारियो के दौरान गैब्रिएल बतिस्तुता के 54 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)