लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. मेसी ने अपने संन्यास पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.
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लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसानअर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा मैच (207) बार खेलने और सबसे ज़्यादा गोल (125) करने का रिकॉर्ड. उन्होंने 2016 कोपा अमेरिका सेंटेनारियो के दौरान गैब्रिएल बतिस्तुता के 54 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसानलगातार नौ वर्ल्ड कप मैचों (2022-2026 के दौरान) में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी. उन्होंने जस्ट फ़ॉन्टेन और जैरज़िन्हो के संयुक्त रूप से बनाए गए छह मैचों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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