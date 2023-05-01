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लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान

लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. मेसी ने अपने संन्यास पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा मैच (207) बार खेलने और सबसे ज़्यादा गोल (125) करने का रिकॉर्ड. उन्होंने 2016 कोपा अमेरिका सेंटेनारियो के दौरान गैब्रिएल बतिस्तुता के 54 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    2026 फीफा वर्ल्ड कप में अल्जीरिया के खिलाफ़ टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने अपना 200वां मैच खेला, और इसी मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक भी लगाई. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच (34) खेलने और सबसे ज़्यादा मिनट तक खेलने का रिकॉर्ड. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ़ 16, क्वार्टर-फ़ाइनल, सेमी-फ़ाइनल और फ़ाइनल में गोल किए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    लगातार नौ वर्ल्ड कप मैचों (2022-2026 के दौरान) में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी. उन्होंने जस्ट फ़ॉन्टेन और जैरज़िन्हो के संयुक्त रूप से बनाए गए छह मैचों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में रिकॉर्ड 21 गोल. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा असिस्ट (12). छह टूर्नामेंटों में कुल मिलाकर रिकॉर्ड 33 गोल और असिस्ट. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    कोपा अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने और इस प्रतियोगिता में अब तक सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    वर्ल्ड कप फ़ाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज़ आउटफ़ील्ड खिलाड़ी (39 साल, 25 दिन) और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी (38 साल, 357 दिन). (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    लियोनेल मेसी के 10 बड़े रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं आसान
    एक ही वर्ल्ड कप (2026) में रिकॉर्ड पांच बार 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड जीता. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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