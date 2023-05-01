वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की 5 दिसंबर को शादी होने के बाद वह वृंदावन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया. इंद्रेश महाराज के स्‍वागत में प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की, लोग जश्न में नाचते गाते नजर आए, कथावाचक इंद्रेश ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया.