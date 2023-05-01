विज्ञापन
विशेष लिंक

बैंड बाजा बारात... दुल्‍हनिया लेकर वृंदावन पहुंचे इंद्रेश महाराज

उत्‍तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जयपुर में ब्याह रचाकर वापस वृंदावन शनिवार देर रात दुल्हनिया लेकर लौटे. कथावाचक के वृंदावन लौटने पर उनके प्रशंसक देर रात तक उनका इंतजार सड़क पर करते नजर आए. इंद्रेश महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंच, प्रशंसकों ने नाचते हुआ और आतिशबाजी कर उनका स्‍वागत किया.

Share
  • वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की 5 दिसंबर को शादी होने के बाद वह वृंदावन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया. इंद्रेश महाराज के स्‍वागत में प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की, लोग जश्न में नाचते गाते नजर आए, कथावाचक इंद्रेश ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया.
    Share
    वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की 5 दिसंबर को शादी होने के बाद वह वृंदावन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया. इंद्रेश महाराज के स्‍वागत में प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की, लोग जश्न में नाचते गाते नजर आए, कथावाचक इंद्रेश ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया.
  • इंद्रश महाराज की शादी जयपुर में हुई. शादी में कई हस्तियां पहुंची थीं, जिसमें बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री, गायक बी पराग जैसी हस्तियां शामिल थी.
    Share
    इंद्रश महाराज की शादी जयपुर में हुई. शादी में कई हस्तियां पहुंची थीं, जिसमें बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री, गायक बी पराग जैसी हस्तियां शामिल थी.
  • रविवाह को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गईं थीं. शादी की मुख्य रस्में पूरी करने के लिए देश के कोने-कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था. इन सभी ने मिलकर करीब तीन घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति-रिवाज पूरे कराए.
    Share
    रविवाह को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गईं थीं. शादी की मुख्य रस्में पूरी करने के लिए देश के कोने-कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था. इन सभी ने मिलकर करीब तीन घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति-रिवाज पूरे कराए.
  • इंद्रेश महाराज के विवाह को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गईं थीं. शादी की मुख्य रस्में पूरी करने के लिए देश के कोने-कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था. इन सभी ने मिलकर करीब तीन घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति-रिवाज पूरे कराए.
    Share
    इंद्रेश महाराज के विवाह को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गईं थीं. शादी की मुख्य रस्में पूरी करने के लिए देश के कोने-कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था. इन सभी ने मिलकर करीब तीन घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति-रिवाज पूरे कराए.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com