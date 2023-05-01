बैंड बाजा बारात... दुल्हनिया लेकर वृंदावन पहुंचे इंद्रेश महाराज
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जयपुर में ब्याह रचाकर वापस वृंदावन शनिवार देर रात दुल्हनिया लेकर लौटे. कथावाचक के वृंदावन लौटने पर उनके प्रशंसक देर रात तक उनका इंतजार सड़क पर करते नजर आए. इंद्रेश महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंच, प्रशंसकों ने नाचते हुआ और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया.
वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की 5 दिसंबर को शादी होने के बाद वह वृंदावन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया. इंद्रेश महाराज के स्वागत में प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की, लोग जश्न में नाचते गाते नजर आए, कथावाचक इंद्रेश ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया.
