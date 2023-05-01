ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा

केट ने इसके साथ Collingwood pearl drop earrings पहने, जिन्हें प्रिंसेस डायना ने अपनी शादी से पहले और 1994 की ‘Revenge Dress' के साथ पहना था