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ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा

ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन टॉम क्रूज की फिल्म ‘Digger' के लंदन प्रीमियर में 103 साल पुराना नेकलेस और प्रिंसेस डायना के मशहूर झुमके पहनकर पहुंचीं. क्या है इस नेकलेस और झुमके का इतिहास.

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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन पति प्रिंस विलियम के साथ ‘Digger' के लंदन प्रीमियर में पहुंचीं
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    लंदन में हुए ‘Digger' के प्रीमियर में केट ने रॉयल पर्पल फुल-लेंथ गाउन के साथ खास शाही ज्वेलरी पहनी
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    प्रीमियर में केट और प्रिंस विलियम ने टॉम क्रूज, डायरेक्टर अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु और डेविड-विक्टोरिया बेकहम से मुलाकात की
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    केट ने जो नेकलेस पहना, वह 103 साल पुराना है और कभी क्वीन मदर की ज्वेलरी का हिस्सा था
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    मोती और अमेथिस्ट से बने इस नेकलेस को 1923 में क्वीन एलेक्जेंड्रा ने क्वीन मदर को उनकी शादी पर तोहफे में दिया था
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    यह नेकलेस कई साल तक म्यूजियम में रखा रहा और करीब 90 साल बाद क्वीन कैमिला ने इसे ‘Skyfall' के प्रीमियर में पहना था
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    केट ने इसके साथ Collingwood pearl drop earrings पहने, जिन्हें प्रिंसेस डायना ने अपनी शादी से पहले और 1994 की ‘Revenge Dress' के साथ पहना था
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    ब्रिटेन की राजकुमारी ने Digger फिल्म के प्रीमियर में पहना 103 साल पुराना नेकलेस, कभी क्वीन मदर को मिला था खास तोहफा
    ‘Digger' के रेड कार्पेट पर केट की ज्वेलरी में शाही परिवार की विरासत की झलक दिखी-क्वीन मदर के नेकलेस से लेकर डायना के झुमकों तक
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