कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
एक हादसा जिसने जांघ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन हौसला नहीं.तीन साल बाद कमलजीत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर अपनी कहानी अमर कर दी.
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कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्डएशियन गेम्स में शुक्रवार को एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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