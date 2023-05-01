विज्ञापन
विशेष लिंक

कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड

एक हादसा जिसने जांघ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन हौसला नहीं.तीन साल बाद कमलजीत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर अपनी कहानी अमर कर दी.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    एशियन गेम्स में शुक्रवार को एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    कमलजीत और सुरुचि ने फाइनल में कुल 484.6 का स्कोर किया. यह स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड से बस चार पॉइंट कम था. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    तीन साल पहले सड़क हादसे में कमलजीत की जांघ की हड्डी टूट गई थी. उन्हें एक महीना अस्पताल में बिताया था. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    कमलजीत पहले ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट थे. ऑटो हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगी थी. इस हादसे में दो यात्रियों की जान चली गई थी.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    जांघ की हड्डी टूटने के बाद कमलजीत को एथलेटिक्स छोड़नी पड़ी. इसके बाद उन्होंने शूटिंग में अपनी पहचान बनाई. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    एक मध्यम-वर्गीय परिवार से होने के कारण, कमलजीत को अपने शूटिंग करियर की शुरुआत में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    2023 का दर्दनाक हादसा अब इतिहास है, कमलजीत का नया परिचय एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने न सिर्फ गोल्ड जीता, बल्कि एशियन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;: &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;
    कमलजीत: ऑटो एक्सीडेंट में टूटी जांघ की हड्डी, एथलेटिक्स में खत्म हुआ करियर, अब एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
    कभी इलाज के लिए परिवार को उधार लेना पड़ा था, आज उसी कमलजीत ने देश को एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक दिलाया. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com