52 साल बार विश्व विजेता बना भारत, ट्रॉफी के साथ कुछ इस तरह खिलाड़ियों ने किया सेलिब्रेशन

\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0928\u0947 \u0906\u0908\u0938\u0940\u0938\u0940 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0935\u0928\u0921\u0947 \u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921 \u0915\u092a \u0915\u0947 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0915\u094b \u0939\u0930\u093e\u092f\u093e \u0914\u0930 52 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921 \u0915\u092a \u0915\u093e \u0916\u093f\u0924\u093e\u092c \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e.