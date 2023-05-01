विज्ञापन
52 साल बार विश्व विजेता बना भारत, ट्रॉफी के साथ कुछ इस तरह खिलाड़ियों ने किया सेलिब्रेशन

भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया और 52 साल में पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

  • साल 1973 में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और टीम इंडिया पहली बार विश्व विजेता बनी है. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी अध्यक्ष ने ट्रॉफी हासिल कि. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • ट्रॉफी मिलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जेमिमा की यह सेल्फी काफी वायरल है. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • जीत के बाद खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ जमकर जश्न मनाया और पूरे स्टेडियम का चक्कर भी लगाया. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • भारतीय महिला टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • पूर्व कप्तान मिताली राज ट्रॉफी के साथा. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • ट्रॉफी के साथ मैदान का विक्ट्री लैप लगाते हुए भारतीय खिलाड़ी. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • झूलन गोस्वामी और हरमन. भारत की जीत के बाद झूलन अपने इमोशन नहीं छुपा पाईं. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • अंजुम चोपड़ा, जिनके लिए यह ट्रॉफी किसी सपने की तरह थी. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
  • हरमनप्रीत ने जीत के बाद वादा किया है कि टीम अब जीत को अपनी आदत बनाएगी. (फोटो क्रेडिट: X@BCCIWomen)
