बारिश का साया, हेड टू हेड में भारत का दबदबा, जीत के साथ आगाज पर भारत की नजर

दूसरी ओर, शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. वेस्टइंडीज ने अपने घर में खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी थी. कीसी कार्टी का प्रदर्शन बल्ले से शानदार रहा था और उन्होंने 5 मुकाबलों में 38 की औसत से 194 रन बनाए थे. वहीं, शाई होप भी अच्छी लय में दिखे थे.