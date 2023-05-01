श्रीलंका बना भारत का सबसे बड़ा 'शिकार', 48 टेस्ट में 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर; ऑस्ट्रेलिया की हुई बराबरी

श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर

कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की. यह 17वीं बार है जब भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. यानी श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ टेस्ट में भारत ने सबसे ज्यादा बार 500 या उससे बड़ा स्कोर करने का कमाल किया है.