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श्रीलंका बना भारत का सबसे बड़ा 'शिकार', 48 टेस्ट में 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर; ऑस्ट्रेलिया की हुई बराबरी

भारत के बल्ले का सबसे ज्यादा कहर श्रीलंका पर, 500+ स्कोर के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी

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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की. यह 17वीं बार है जब भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. यानी श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ टेस्ट में भारत ने सबसे ज्यादा बार 500 या उससे बड़ा स्कोर करने का कमाल किया है.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 17 बार 500 का स्कोर बनाया है. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 112 टेस्ट खेले हैं और कुल 17 बार पारी में 500 या उससे बड़ा स्कोर बनाया है.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    इग्लैंड के खिलाफ भारत ने 141 टेस्ट में 13 बार 500 का स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की थी.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 102 मैच में 12 बार 500 का स्कोर बनाने में सफलता हासिल की है.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 59 टेस्ट में 10 बार 500 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 टेस्ट में भारत ने 9 बार 500 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 15 टेस्ट में 5 बार 500 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाने में सफलता हासिल की थी.
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    श्रीलंका बना भारत का सबसे पसंदीदा शिकार, 17वीं बार ठोका 500+ स्कोर
    साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 4 बार 500 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 4 बार और अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने 1 बार 500 का स्कोर खड़ा किया है.
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