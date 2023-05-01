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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं. हैरानी की बात है कि टॉप-10 की लिस्ट में कोई भारतीय नहीं है.

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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    इंग्लैंड के कप्तान जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 78 मैचों की 143 पारियों में 6717 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ हैं. स्मिथ के नाम 61 मैचों की 106 पारियों में 4721 रन हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    तीसरे स्थान पर मार्नस लाबुशेन हैं. लाबुशेन ने 60 मैचों की 109 पारियों में 4520 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    चौथे पायदान पर 3990 रनों के साथ ट्रेविस हेड हैं. हेड ने इसके लिए 59 मैचों की 100 पारियां ली हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स 64 मैचों की 117 पारियों में 3857 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर है. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    छठे स्थान पर उस्मान ख्वाजा हैं. जिन्होंने 47 मैचों की 88 पारियों में 3464 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    सातवें पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम हैं. बाबर के नाम 41 मैचों की 76 पारियों में 3437 रन हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    आठवें स्थान पर इंग्लैंड के जैक क्रॉली हैं. क्राली ने 57 मैचों की 105 पारियों में 3314 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    नौंवें स्थान पर हैकी ब्रूक हैं. ब्रूक ने 35 मैचों की 61 पारियों में 3090 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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    वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
    आखिरी स्थान पर केन विलियमसन है, जिनके नाम 32 मैचों की 58 पारियों में 3025 रन हैं. टॉप-10 में एक भी भारतीय नहीं है. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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