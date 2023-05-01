वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीय
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं. हैरानी की बात है कि टॉप-10 की लिस्ट में कोई भारतीय नहीं है.
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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-10 में नहीं कोई भारतीयइंग्लैंड के कप्तान जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 78 मैचों की 143 पारियों में 6717 रन बनाए हैं. (फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)
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