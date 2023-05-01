सर्दी-खांसी से हैं परेशान? ये घरेलू नुस्खे दिला सकते हैं राहत

\u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0910\u0938\u0947 \u0924\u0924\u094d\u0935 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0905\u0917\u0930 \u0938\u0930\u094d\u0926\u0940-\u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u0916\u093e\u0902\u0938\u0940 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u094b, \u0924\u094b \u0915\u091a\u094d\u091a\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092f\u0939 \u0938\u093e\u0902\u0938 \u0915\u0940 \u0928\u0932\u0940 \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b \u0930\u0916\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091b\u093e\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u0915\u0921\u093c\u0928 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0905\u0926\u0930\u0915 \u0905\u0926\u0930\u0915 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0942\u091c\u0928 \u0914\u0930 \u092c\u0948\u0915\u094d\u091f\u0940\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0924\u0947\u091c\u093c \u091c\u0941\u0915\u093e\u092e-\u0916\u093e\u0902\u0938\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0906\u0930\u093e\u092e \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u091c\u092c \u092d\u0940 \u091a\u093e\u092f \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902, \u0909\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0925\u094b\u0921\u093c\u093e \u0938\u093e \u0905\u0926\u0930\u0915 \u0915\u0942\u091f\u0915\u0930 \u0921\u093e\u0932 \u0932\u0947\u0902, \u0917\u0932\u093e \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e. \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0914\u0930 \u092b\u094d\u0932\u0942 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u092a\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u093e \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u0940-\u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0915\u0943\u0924\u093f\u0915 \u090f\u0902\u091f\u0940\u092c\u093e\u092f\u094b\u091f\u093f\u0915 \u0917\u0941\u0923 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0906\u092e \u0938\u0930\u094d\u0926\u0940-\u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0947 \u0924\u093e\u0915\u0924 \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0936\u0939\u0926 \u0916\u0930\u093e\u0936 \u0914\u0930 \u091c\u0941\u0915\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0936\u0939\u0926 \u0938\u0947 \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u0915\u0941\u091b \u0928\u0939\u0940\u0902. \u092f\u0939 \u0917\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u0916\u093f\u091a\u0916\u093f\u091a \u0914\u0930 \u091c\u0932\u0928 \u0915\u094b \u0936\u093e\u0902\u0924 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u094b \u0938\u094b\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092c\u0938 \u090f\u0915 \u091a\u092e\u094d\u092e\u091a \u0936\u0939\u0926 \u0932\u0947 \u0932\u0947\u0902, \u0916\u093e\u0902\u0938\u0940 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0928\u0940\u0902\u0926 \u092d\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0906\u090f\u0917\u0940.