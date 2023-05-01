विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दी-खांसी से हैं परेशान? ये घरेलू नुस्खे दिला सकते हैं राहत

सर्दी, जुकाम और खांसी से राहत पाने के लिए जानिए कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जो आपकी रिकवरी को तेज कर सकते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    प्याज
    प्याज में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बड़े काम के हैं, अगर सर्दी-जुकाम की वजह से खांसी परेशान कर रही हो, तो कच्चा प्याज बहुत राहत देता है, यह सांस की नली को साफ रखता है और छाती की जकड़न को कम करने में मदद करता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;
    अदरक
    अदरक के अंदर सूजन और बैक्टीरिया से लड़ने की अच्छी क्षमता होती है, जो तेज़ जुकाम-खांसी में काफी आराम पहुंचाती है. जब भी चाय बनाएं, उसमें थोड़ा सा अदरक कूटकर डाल लें, गला तुरंत हल्का महसूस करेगा.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;
    लहसुन
    जुकाम और फ्लू से निपटने के लिए लहसुन बेहद पुराना नुस्खा है. इसमें एंटी-वायरल और प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो आम सर्दी-जुकाम के दिनों में शरीर को अंदर से ताकत देते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&brvbar;
    शहद
    खराश और जुकाम के लिए शहद से बेहतर कुछ नहीं. यह गले की खिचखिच और जलन को शांत करता है। रात को सोने से पहले बस एक चम्मच शहद ले लें, खांसी से राहत मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com