शर्ट की बाजू काटी, कोई बनियान में तो कोई नंगे पैर पहुंचा 4th ग्रेड की परीक्षा देने; कड़े ड्रेस कोड ने छुड़ाए पसीने - देखें तस्वीरें

4th grade exam date 2025: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सुरक्षा जांच इतनी कड़ी थी कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से गुजरना पड़ा है. सुरक्षाकर्मियों ने कुछ अभ्यर्थियों की पूरी बाजू की कमीजों की बाहें मौके पर ही काट दीं, तो कुछ अपने फीतेदार जूते उतारकर नंगे पैर ही केंद्र में पहुंच गए. कुछ अभ्यर्थी सिर्फ बनियान पहनकर परीक्षा देने अंदर जाते देखे गए. हर अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी ली गई और उनकी कमीजो के धातु के बटन तक निकाल दिए गए. इस कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है.

  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज यानी शुक्रवार से 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है.
  • यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक, हर दिन दो पारियों में होगी. इस परीक्षा में 24 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.
  • चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ड्रेस कोड लागू होने के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती बरती थी. इस कड़ाई के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से गुजरना पड़ा.
  • एग्जाम केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी पूरी बाजू की शर्ट पहने अभ्यर्थियों की आस्तीन काटते नजर आए.
  • वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कुछ अभ्यर्थी केवल बनियान पहनकर ही परीक्षा देने अंदर जाते दिखे.
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में जो छात्र फीतेदार जूते पहनकर परीक्षा देने आए थे, उन्हें जूते उतारने को कहा गया और उन्हें नंगे पैर परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में भेज दिया गया.
  • प्रत्येक अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी ली गई तथा उनकी शर्ट से धातु के बटन और गले में बंधी चेन भी निकाल ली गई।
  • इस कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच छात्रों को परीक्षा देने के लिए बायोमेट्रिक्स के जरिए परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया.
