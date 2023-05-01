शर्ट की बाजू काटी, कोई बनियान में तो कोई नंगे पैर पहुंचा 4th ग्रेड की परीक्षा देने; कड़े ड्रेस कोड ने छुड़ाए पसीने - देखें तस्वीरें
4th grade exam date 2025: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सुरक्षा जांच इतनी कड़ी थी कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से गुजरना पड़ा है. सुरक्षाकर्मियों ने कुछ अभ्यर्थियों की पूरी बाजू की कमीजों की बाहें मौके पर ही काट दीं, तो कुछ अपने फीतेदार जूते उतारकर नंगे पैर ही केंद्र में पहुंच गए. कुछ अभ्यर्थी सिर्फ बनियान पहनकर परीक्षा देने अंदर जाते देखे गए. हर अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी ली गई और उनकी कमीजो के धातु के बटन तक निकाल दिए गए. इस कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है.
चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ड्रेस कोड लागू होने के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती बरती थी. इस कड़ाई के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए कड़े नियमों से गुजरना पड़ा.