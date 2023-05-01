विज्ञापन
नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिग, वाटर कैनन से हुआ शानदार स्वागत...देखें तस्वीरें

महाराष्ट्र के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईएमए) पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है. इसके साथ ही पैंसेजर्स को न्यू ईयर और क्रिसमत की सौगात मिल गई है

  • महाराषट्र् के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईएमए) पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई, जहां वाटर कैनन से प्लेन का शानदार स्वागत हुआ.
  • हल्की सर्द सुबह के साथ कोहरे के बीच उगते सूरज की लालिमा जैसे ही लैंड करते प्लेन पड़ी वहां मौजूद लोगों की तालियों से माहौल गूंज उठा.
  • जैसे ही प्लेन ने एयरपोर्ट पर फर्स्ट टचडाउन किया वैसे ही उस घड़ी का इंतजार खत्म हो गया, जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था.
  • एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह पहली कमर्शियल फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची. इंडिगो की फ्लाइट 6ई460 सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई.
  • इसी के साथ महाराष्ट्र का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण एविएशन हब में से एक बनने के लिए तैयार हो गया है.
  • नवी मुंबई एयरपोर्ट को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है. यहां तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेगी जिससे यात्रियों की यात्रा सुलभ हो सकें.
  • 1,160 हेक्टेयर (2,866 एकड़) में फैला यह एयरपोर्ट पूरा होने पर प्रति वर्ष 90 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है.
  • एयरपोर्ट में दो समानांतर रनवे, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन और उन्नत कार्गो सुविधाएं होंगी, जो सहज यात्री अनुभव और कुशल कार्गो हैंडलिंग सुनिश्चित करेंगी.
  • नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है. सालाना 20 एमपीपीए यात्रियों और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की क्षमता होगी
