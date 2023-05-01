नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिग, वाटर कैनन से हुआ शानदार स्वागत...देखें तस्वीरें

\u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0928\u0935\u0940 \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u0907\u0902\u091f\u0930\u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u090f\u092f\u0930\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f (\u090f\u0928\u0906\u0908\u090f\u092e\u090f) \u092a\u0930 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0915\u092e\u0930\u094d\u0936\u093f\u092f\u0932 \u092b\u094d\u0932\u093e\u0907\u091f \u0915\u0940 \u0932\u0948\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u092a\u0948\u0902\u0938\u0947\u091c\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942 \u0908\u092f\u0930 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0938\u092e\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u094c\u0917\u093e\u0924 \u092e\u093f\u0932 \u0917\u0908 \u0939\u0948