मासूम लड़कियों को बाबा के जाल में फंसाती थी लेडी ब्रिगेड

पिछले दिनों दिल्ली पुलिस बाबा की तीन महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के इन तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल भी किया है. ये तीनों बहनें हैं और पश्चिमी विहार, दिल्‍ली की ही रहने वाली हैं. इनके नाम श्‍वेता, भावना और काजल बताए जा रहे हैं.