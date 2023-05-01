विज्ञापन
विशेष लिंक

मासूम लड़कियों को बाबा के जाल में फंसाती थी लेडी ब्रिगेड

पिछले दिनों दिल्‍ली पुलिस के हत्‍थे चढ़ा बाबा चैतन्‍यानंद सरस्‍वती को लेकर रोज नई-नई जानकारियां सामने रही हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि छात्राओं के यौन शोषण जैसे घिनौने अपराधों में उन्‍हें महिलाओं की ही मदद मिल रही थी.

Share
  • पिछले दिनों दिल्ली पुलिस बाबा की तीन महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के इन तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल भी किया है. ये तीनों बहनें हैं और पश्चिमी विहार, दिल्‍ली की ही रहने वाली हैं. इनके नाम श्‍वेता, भावना और काजल बताए जा रहे हैं.
    Share
    पिछले दिनों दिल्ली पुलिस बाबा की तीन महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के इन तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल भी किया है. ये तीनों बहनें हैं और पश्चिमी विहार, दिल्‍ली की ही रहने वाली हैं. इनके नाम श्‍वेता, भावना और काजल बताए जा रहे हैं.
  • साल 2011 में श्‍वेता सबसे पहले बाबा से जुड़ी और फिर उसने अपनी दोनों बहनों को भी बाबा से मिलवाया. हैरानी की बात है कि तीनों ही शादीशुदा हैं.
    Share
    साल 2011 में श्‍वेता सबसे पहले बाबा से जुड़ी और फिर उसने अपनी दोनों बहनों को भी बाबा से मिलवाया. हैरानी की बात है कि तीनों ही शादीशुदा हैं.
  • तीनों ही बाबा की राजदार थी और बाबा तीनों से अश्‍लील चैट करने में माहिर था. बाबा के कहने पर ये लड़कियों को योग करवातीं थीं.
    Share
    तीनों ही बाबा की राजदार थी और बाबा तीनों से अश्‍लील चैट करने में माहिर था. बाबा के कहने पर ये लड़कियों को योग करवातीं थीं.
  • सिर्फ इतना ही नहीं तीनों बाबा के साथ विदेश यात्राओं जा चुकी थीं और कई देश घूम चुकी थीं.
    Share
    सिर्फ इतना ही नहीं तीनों बाबा के साथ विदेश यात्राओं जा चुकी थीं और कई देश घूम चुकी थीं.
  • बाबा की ये फीमेल ब्रिगेड छात्राओं पर दबाव बनाती थी, उन्‍हें धमकाती और यहां तक कि सबूत तक नष्‍ट कर देती थीं.
    Share
    बाबा की ये फीमेल ब्रिगेड छात्राओं पर दबाव बनाती थी, उन्‍हें धमकाती और यहां तक कि सबूत तक नष्‍ट कर देती थीं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com