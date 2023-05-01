अजय देवगन के करियर की 5 सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्में, पहले दिन के कलेक्शन के साथ दृश्यम 3 बनीं नंबर 1

पहले नंबर पर अजय देवगन की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 3 है, जिसने पहले दिन 66.75 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में और 80.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 95.10 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसके चलते दृश्यम द कन्क्लूजन यानी दृश्यम 3 अजय देवगन की सबसे ज्यादा ओपनिंग हासिल करने वाली पहली फिल्म बन गई है.