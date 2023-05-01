अजय देवगन के करियर की 5 सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्में, पहले दिन के कलेक्शन के साथ दृश्यम 3 बनीं नंबर 1
Drishyam Box Office Collection: दृश्यम 3 यानी दृश्यम द कन्क्लूजन ने पहले दिन की ओपनिंग 100 करोड़ के करीब की है, जो कि अजय देवगन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है और सिंघम और गोलमाल फ्रेंचाइजी को पीछे छोड़ दिया है.
-
पहले नंबर पर अजय देवगन की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 3 है, जिसने पहले दिन 66.75 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में और 80.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 95.10 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसके चलते दृश्यम द कन्क्लूजन यानी दृश्यम 3 अजय देवगन की सबसे ज्यादा ओपनिंग हासिल करने वाली पहली फिल्म बन गई है.
-
-
-
-