आगरा में ताज भी गायब! दिल्ली के ऊपर जहरीली हवा की ये तस्वीरें देखिए

\u0926\u093f\u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0942\u0937\u0923 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948. \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u094b \u091c\u0939\u0930\u0940\u0932\u0940 \u0939\u0935\u093e \u0939\u0948 \u0939\u0940 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0905\u0938\u0930 \u0906\u0917\u0930\u093e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0905\u091c\u092e\u0947\u0930 \u0924\u0915 \u092d\u0940 \u0926\u093f\u0916\u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e \u0939\u0948.