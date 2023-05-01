विज्ञापन
आगरा में ताज भी गायब! दिल्ली के ऊपर जहरीली हवा की ये तस्वीरें देखिए

दिवाली का त्योहार खत्म होते ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. दिल्ली में तो जहरीली हवा है ही लेकिन इसका असर आगरा से लेकर अजमेर तक भी दिखने लगा है.

  • बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 335 रहा, जो बहुत ख़राब श्रेणी में आता है.
  • इतना ही नहीं इस साल दिल्ली का एक्यूआई दिवाली के अगले दिन चार साल बाद सबसे अधिक था.
  • दिवाली के बाद से नियमित रूप से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है.
  • दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है.
  • केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर में भी धुंध छाने लगी है और लोग प्रदूषण का अनुभव कर पा रहे हैं.
  • मंगलवार को दिवाली के बाद वाली सुबह दिल्ली में घनी धुंध छाई रही, दृश्यता कम हो गई तथा वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में पहुंच गई.
  • यहां तक कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ऐसा ही हाल है, जहां लोगों को ताजमहल साफ नहीं दिख रहा है बल्कि ताजमहल भी धुंध की चादर में ढक चुका है.
  • दिल्ली के इंडिया गेट पर भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इस प्रदूषण की धुंध ने इंडिया गेट को छिपा लिया है.
  • दिवाली की रात राष्ट्रीय राजधानी में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दो घंटे की समयसीमा के बाद भी आतिशबाजी की गई.
  • ताजमहल भी पूरी तरह से धुंध की चादर में ढक चुका है.
  • उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड के आगमन के साथ प्रदूषण का भी आगमन होने लगा है.
