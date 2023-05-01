दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल-2 तैयार, देखें तस्वीरें
दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल-2 तैयार हो गया है, जिसे 'फ्यूचर एयरपोर्ट' कहा जा रहा है. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे के पुनर्निर्मित टर्मिनल-2 (टी2) का उद्घाटन किया. यह टर्मिनल रविवार से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लगभग चार दशक पहले निर्मित यह टर्मिनल इस वर्ष अप्रैल 2025 में रिनोवेशन के लिए बंद किया गया था. अब इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है और इसकी वार्षिक क्षमता लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की है.